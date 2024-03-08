В Стамбуле проходят переговоры украинского и турецкого президентов. Политики обсудят вопросы войны в Украине, а также коснутся ряда других важных тем.

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Переговоры Зеленского и Эрдогана

На странице в соцсети "Х" Владимира Зеленского, а также на официальном сайте президента Турции появились фотографии со встречи политиков. Кроме того, глава нашего государства прокомментировал ее словами в посте.

Он поблагодарил Турцию за надежную поддержку Украины. Также президент выразил уверенность, что обе страны смогут, работают вместе, достичь безусловной безопасности судоходства в Черном море. В этом прежде всего нуждается глобальная продовольственная безопасность.

Мы заинтересованы в укреплении двустороннего сотрудничества и совместного производства с турецкими оборонными компаниями,

– отметил Зеленский.

Глава государства заявил, что Украина нуждается в помощи Турции в освобождении наших военнопленных и всего нашего народа, включая крымских татар, находящихся в российском плену.

Президенты Украины и Турции встретились / Фото соцсети "Х" Владимир Зеленский

Зеленський на переговорах з Ердоганом / Фото tccb.gov.

Визит Зеленского в Турцию: что известно