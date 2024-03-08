Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 во время программы Cinque minuti рассказал о том, возможно ли "остудить" войну между Россией и Украиной. Он также сказал, что переломить ситуацию на фронте могло бы дальнобойное оружие.

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Зеленский о том, возможно ли взять паузу в войне с Россией

Я думаю, что перерыв в войне – это для нас очень серьезный вызов и большая проблема для Украины, для сохранения ее, для ее будущего. И большая проблема замороженного конфликта будет для всей Европы. У нас был такой опыт после оккупации Крыма и после оккупации части Донбасса,

– сказал он.

Президент Украины объяснил, что мы уже были в подобной ситуации. И резко сказал: "Эта пауза в войне – это не пауза в войне. Это пауза для Путина".

Почему России выгодно приостановить войну

У оккупантов большой дефицит ракет, который пытаются преодолеть закупкой из Ирана и Северной Кореи. А еще дефицит артиллерийских снарядов – преодолеть его помогают те же Северная Корея и Иран.

Другой проблемой россиян является нехватка опытных военных, ведь многие остались навечно лежать в степях Украины. По словам Зеленского, некоторые оккупанты, попадающие в плен, до своей роковой поездки на фронт проходили обучение менее месяца.

"У них не хватает офицеров и обычных военных, которые прошли соответствующий срок тренировки. То есть эта пауза будет на руку Путину. Мы считаем, будет то же, что было после 2014 года, когда замороженный конфликт дал им возможности нарастить количество оружия, накопить силы, а потом (полномасштабно, – 24 Канал) вторгнуться в Украину", – сказал лидер государства.

К сожалению, гарантии, которые были в нормандском формате, не сработали. И никто не ответил за это.

Какая цель Путина

На вопрос журналиста, может ли Украина "отдать только Крым и Донбасс", Зеленский ответил, что Путин стремится не к захвату территорий.

Его цель – не отдельные территории. Его цель – вся Украина,

– сказал он.

Об этом свидетельствуют действия и заявления россиян – удары по гражданским объектам, запугивание ракетами гражданского населения Украины, а также публичные высказывания окружения Путина, представителей разведки и войска.