За что воюют украинские женщины

Женщины принимают государственные решения, женщины воюют в Вооруженных Силах Украины, женщины координируют волонтерские инициативы, женщины документируют военные преступления.

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Женщины на передовой нашей борьбы за свободу. Потому что мужество не имеет гендера. И эта гендерная перспектива ярко иллюстрирует суть этой войны.

Война с Россией – это не просто война двух государств. Это война двух систем – авторитаризма и демократии.

В "русском мире" женщина выполняет только определенные для нее роли в семье и обществе, а мужчина должен доминировать по определению. На этих культурных установках держится авторитарный режим. Потому что устоявшиеся отношения между людьми отражают представления этого общества, какой может быть политическая власть. Так личное становится политическим.

Именно поэтому в Норвегии женщины имеют равные права с мужчинами, в Афганистане женщинам запрещено учиться в университетах, а в России домашнее насилие декриминализировано – потому что это всегда проекция того, что делает сама власть с людьми в этой стране.

Поэтому в этой войне с Россией мы, украинские женщины, боремся также за то, чтобы наши дочери уже никогда не были вынуждены кому-то доказывать, что они тоже люди.