Эти призывы игнорирует республиканское большинство и будет игнорировать и дальше.

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Почему республиканцы против инициатив Байдена

В условиях, когда осенью этого года будет переизбрана большая часть власти США, именно электоральные мотивы выходят для американских политиков на передний план. Соответственно для республиканцев Байден – не только президент, но и лидер партии-конкурентки.

Любые его инициативы – это инициативы политических конкурентов, которые поддерживать рискованно. Вдруг все завершится успехом, и он сможет использовать этот успех для усиления собственных электоральных позиций?

Почему Байден повторяет свои призывы? Тоже никаких сомнений здесь нет – он просто хочет не упустить возможность для обвинения оппонентов в безответственности и подрывной работе. Это достаточно справедливые обвинения, но для нас от справедливости обвинений американских политиков ничего не будет.

Президент США – демократ, в Палате представителей спикер – республиканец. Только вместе они могут принять решение о помощи для Украины, но спикер этого делать явно не хочет. Политика Дональда Трампа и Республиканской партии, которую семья Трампа недавно взяла под контроль окончательно, заключается в том, чтобы препятствовать любым инициативам демократов, чтобы демонстрировать "слабость" нынешней администрации.

Байден может изменить ситуацию мгновенно, если захочет

Так что, Байден ничего не может сделать? На самом деле – может. Речь идет не только о 4 миллиардах долларов "остатков" из прошлогодних пакетов. Байден единолично может решать вопрос о привлечении войск США.

Он не может оказать военную помощь Украине в обход Конгресса, а Конгресс эту помощь просто не хочет поддерживать. Однако направить войска США в Украину – может. Ни один Джонсон или Трамп в этом ему не помешает.

Или для начала Байден может хотя бы намекнуть, что он рассматривает такую возможность. Как это уже сделал ранее президент Франции Эммануэль Макрон. Я вам скажу, что от заявлений Макрона у россиян сильно "подгорело". Представьте, что было бы, если бы в игру вступили США?

Заметьте Украинские дети счастливы на – "выше среднего"

Почему Байден не может делать то, что делает Макрон? Хотя бы на уровне заявлений? Президент Байден вполне мог бы заявить, что если Конгресс не способен помочь Украине защищать себя, то он может направить ограниченный контингент американских солдат в Украину. Не для ведения боевых действий, а для решения других задач. Для начала.

Я вам гарантирую – все бы изменилось мгновенно. Республиканцы и Трамп сразу поняли бы, что предоставление помощи для Украины – не худший для них вариант. Откупиться пакетом помощи – был неплохой вариант с точки зрения электоральной борьбы. Не давать же Байдену повод показать силу? Я вам гарантирую, что все вопросы с помощью были бы закрыты за несколько недель максимум. Иначе оно будет тянуться месяцами без понятных перспектив.

Как логика "деэскалаторов" вредит миру

Но для этого надо отбросить логику "деэскалаторов", на что пока публично решился только Макрон.

Вся эта "деэскалация" (никогда и ни при каких условиях не допускать столкновения с российскими войсками) лишена смысла. А если российские войска нападут на вас? Тоже будете "деэскалацией" заниматься?

Интересно Кем очень сильно заинтересовался Путин

Если вы признаете российских агрессоров врагами, то их надо останавливать. Прямое столкновение здесь не должно кого-то пугать. Как не пугало никого во время войны в Корее. Если же вы до сих пор мечтаете о "договорняках", то это тоже может быть стратегией, но с позиций слабости никакие стабильные "договорняки" невозможны.

Коротко говоря, политика США в глубоком кризисе. Кризис, конечно, завершится когда-то. Но пока я бы должного лидерства в мире от них не ждал. Пока они не разберутся с внутренними проблемами и не переосмыслят ситуацию в мире, для которой совершенно не подходят схемы из прошлого столетия. Возможно, они наконец "закопают" наследство Киссинджера и будут думать о будущем? Кто знает.