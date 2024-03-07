Подход к обучению в Украине нужно менять

Кроме внедрения различных мероприятий по улучшению благосостояния детей, важно проводить и постоянные исследования для разработки государственной политики в этой сфере.

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Например, в Украине недавно презентовали результаты исследования "Индекс будущего" инициированного Фондом Елены Зеленской и Киевской школой экономики, при поддержке ЮНИСЕФ. Это очень интересный отчет, из которого можно не просто понять текущий уровень благосостояния украинских детей, но и сделать выводы об их будущем.

По состоянию на сейчас индекс благосостояния украинских детей составляет 0,64. В исследовании этот показатель назвали "выше среднего".

Учитывая долговременную пандемию и полномасштабную войну в Украине, такое значение индекса вполне понятно, однако отдельные вопросы требуют особого внимания уже сегодня.

Среди таких есть и категория "Образование", оказавшаяся на предпоследнем месте. Здесь имеем средний коэффициент 0,46. Показатели "проседают" по большинству индикаторов: вовлеченность в дошкольное образование, владение родным и иностранным языками и математикой, участие детей во внешкольной активности и тому подобное.

Например, если посмотреть на уровень владения украинским языком и математикой, которые определялись по результатам ВНО/НМТ, то за последние годы средние баллы по обоим предметам упали – в 2023 году они составляли 149 и 137 баллов соответственно. Еще меньше показатели по этим предметам у учеников из сельской местности.

Главными причинами ухудшения успеваемости школьников, конечно же, является пандемия и полномасштабное вторжение, а также обусловленный ими переход к дистанционному или смешанному форматам обучения. Это не означает, что сегодня учителя учат хуже или что ученики вообще не хотят учиться. Здесь проблема заключается в подходе к обучению.

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Понятно, что образование в условиях войны отличается от того, что было несколькими годами ранее. Постоянные тревоги, обстрелы, блэкауты – все это влияет на ментальное здоровье. В таких условиях учителя могут быстрее выгореть, а ученики – потерять мотивацию к обучению.

Уже сегодня только 46% детей хотят посещать школу. В будущем это может привести к низкому уровню образования в стране и к потере детьми способности учиться и быстро усваивать учебный материал.

Именно поэтому важно менять подход к обучению. Внедрение обновленных программ НУШ сегодня оказалось как раз вовремя. Методики, которые предлагает Новая украинская школа, а это не только усвоение теории, но и выполнение практических задач, проведение исследований и дискуссий и создание различных проектов, будут интереснее для учеников. Самое главное, что они нацелены на формирование различных компетентностей детей и чрезвычайно важных в будущем навыков.

Так же необходимо и внедрение интерактива в учебный процесс, что сможет повысить мотивацию учащихся. Например, в Украине уже существует много дополнительных образовательных платформ, в том числе и интерактивная платформа "іЗЗі" с оригинальными заданиями и дополнениями к учебникам. Такие ресурсы имеют целью облегчения и работы учителей, и обучения учащихся.

Уровень благосостояния детей в Украине – недостаточен

Низкие показатели имеют и измерения "Здоровье" и "Безопасность". Только 46% детей считают, что у них хорошее самочувствие и они полны энергией, а 80% – что они счастливы. Понятно, что это, опять же, последствия войны в Украине. Это подтверждают данные по критерию "Безопасность": 60% детей чувствуют себя в безопасности, а более 40% имеют признаки ПТСР.

События, которые происходят сегодня, могут повлиять на нормальное развитие каждого ребенка, поэтому чрезвычайно важно обеспечить их поддержкой и помощью.

Из всех категорий, что рассматривались, наибольший результат имеет измерение "Социальные и эмоциональные навыки" с общим показателем 0,92. Это свидетельствует о том, что украинским детям свойственны доброта и эмпатия, они умеют сочувствовать и помогать другим, что, конечно же, не может не радовать.

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На втором месте – "Рискованное поведение" с коэффициентом 0,78. Это является показателем низкого уровня преступности среди детей и другого негативного поведения. Однако и здесь есть что заметить:

16% опрошенных отметили, что употребляют сигареты;

18% – электронные сигареты;

56% детей указали, что хоть раз в жизни употребляли алкоголь;

21% – делает это с определенной регулярностью.

Для сравнения стоит привести информацию из прошлогоднего отчета Украинского института книги, по которому только 17% людей читают книги ежедневно. Понятно, что высокий процент тех, кто употребляет алкоголь или сигареты, обусловлен низким уровнем образования, недостаточным воспитанием и культурным развитием детей, а также вниманием взрослых к этому вопросу.

Так какие выводы можно сделать по этому отчету? Прежде всего это то, что уровень благосостояния детей, который хоть и оценен как "выше среднего", все равно является недостаточным. Война и отсутствие безопасности влияют на их здоровье и ментальное самочувствие.

За это время понесла потери и наша образовательная система. Неизвестно, сколько еще будут продолжаться военные действия на территории Украины, но понятно, что они влияют на состояние и развитие наших детей. Поэтому уже сейчас важно внедрять действенные меры, чтобы с годами индекс благосостояния не падал, а, наоборот, рос. Потому что только от нас, взрослых, зависит, каким будет будущее украинских детей, а затем будущее нашего государства.