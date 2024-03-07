Макрон хочет, чтобы ВСУ защищали Францию

Собственно, теперь будущее этой идеи значительным образом зависит от украинских политических лидеров. Макрон о своей готовности заявил – приглашая Украину к диалогу, чтобы та убедила его, что войска для помощи нашим Силам обороны все же стоит прислать. Найти соответствующие аргументы, правовой формат, а еще – алгоритмы практической совместной работы иностранных солдат и наших.

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Иначе будет казаться, что Украина так же не желает эскалации в войне против России, как этого не желает Германия и ее канцлер Олаф Шольц, который не только критикует идею Макрона, но и много месяцев колеблется о предоставлении дальнобойных ракет Taurus. Президент Владимир Зеленский в ответ на заявление Макрона пока только в общих чертах напомнил, что чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Владимир Путин.

Существенно отличная позиция Макрона по украино-российской войне была заметна уже в тексте соглашения по безопасности, что ее страны подписали в середине февраля. В отличие от аналогичных соглашений Украины с другими странами, в этом соглашении Макрон попросил Украину прогарантировать, что украинская армия будет защищать Францию, если на нее нападет внешний агрессор. То есть говорится о взаимных гарантиях, а не односторонних.

Вот цитата из документа: "Участники стремятся, чтобы военный потенциал Украины был на таком уровне, который будет гарантировать в случае внешней военной агрессии против Франции способность Украины предоставить эффективную военную помощь".

Видимо, Макрон не просто так позаботился о включении этого пункта в договоренность. Видимо, действительно считает, что военные риски для Франции есть. Говорится необязательно о бомбардировке россиянами Парижа или Марселя, а и, например, высадке российского (или китайского, или любого другого) десанта в Новой Каледонии или во Французской Полинезии – это острова, фактически входящие к территории Франции, но расположенные в Тихом океане.

В планировании военных операций контроль над островами является крайне важным, ведь он позволяет блокировать большие морские зоны, не позволяя осуществлять важную для региона торговлю. А это – прямой путь к уничтожению экономик, сильно зависящих от торговли.

Чтобы укрепить взаимные обязательства, Макрон и говорит о возможном участии французских войск или контингента НАТО в войне против России. Тогда автоматически Франция будет рассчитывать на помощь ВСУ в случае необходимости.

Задачи для политиков и военных

Большим вопросом является правовой формат возможного приглашения иностранного контингента. Для иностранцев есть возможность присоединиться к Иностранному Легиону Территориальной Обороны ВСУ, но Макрон, скорее всего, пожелает отдельного статуса для своего контингента, если он будет направлен.

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Международное право, регулирующее подобные вещи, крайне сложное. Приведу лишь один пример. Вторая Женевская Конвенция (очень важный документ о вооруженных конфликтах) предусматривает возможность захвата у противника добычи, трофеев. Вот, например, французские солдаты в Украине захватывают у россиян систему "Град". Они могут забрать ее себе как трофей? Или они должны отдать его ВСУ? А как быть с захватом российских военнопленных? Они будут считаться пленными Франции или Украины?

Таких примеров может быть много. Возможно, кому-то это кажется второстепенными проблемами, однако международное право о войнах, которое Украина свято обещает никогда не нарушать, именно и регулирует все возможные ситуации, которые возникают во время вооруженного конфликта. Любая международная военная миссия предпочитает видеть урегулирование всех этих вопросов, чтобы никогда не возникало правовых проблем в будущем.

Правовым основанием приглашения французской военной миссии может быть подписанный договор о гарантиях безопасности. Однако, обращаясь к Франции с просьбой прислать контингент, Украина должна сформулировать цель его участия в нашей войне против российской агрессии и организационную форму:

миротворческие силы,

военная экспедиция,

или, возможно, действительно стоит вести речь, чтобы все это происходило с шевронами НАТО.

Формулировка организационной формы важна, учитывая то, какой может быть реакция России – это может быть разрыв дипломатических отношений с Францией, фактическое объявление войны, а еще это может быть воспринято в Кремле как война против НАТО.

Это все – задача для политиков. Французским военным нужен прежде всего реальный опыт боевых действий. Не так чтобы они его не имели, ведь Франция уже много лет участвует в различных военных миссиях в Африке и других горячих точках, но наша война может дать эксклюзивный опыт. Это война большого масштаба со всеми видами вооруженных сил, с угрозами ядерным оружием со стороны Москвы.

Речь может идти об участии французских сил специальных операций – там несут службу военные профессионалы, которым и самим интересно было бы приобрести полезный опыт. Это повышает их цену, их карьерные перспективы. Война способна сделать из лейтенанта полковника – профессиональные военные очень хорошо это понимают.

Макрон понял эту простую истину: армия с опытом и армия без опыта – это две очень разные армии. Если французские солдаты и офицеры получат опыт в Украине, то это усилит обороноспособность Франции. Нет более простой и очевидной логики – однако до сих пор не все ее понимают.

Решительность Макрона делает его очень популярным

Вспомним и то, что Макрон всегда имел очень большие европейские амбиции, оппонентом которых была именно Германия – сначала канцлер Ангела Меркель, а теперь Олаф Шольц. Если немецкое правительство традиционно считает, что в Евросоюзе должен прежде всего весить голос наиболее экономически мощных стран, потому что они делают наибольший вклад для финансовых потребностей ЕС, то Макрон с этим никогда не соглашался.

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Он предпочитает видеть Евросоюз более демократичным и готовым к расширению, ведь он нуждается в импульсах для развития, которые следует искать именно в Восточной Европе с ее опытом антисоветской борьбы, опытом реформ и борьбы с теневой экономикой, отмыванием денег, коррупцией.

Когда Макрон начал говорить о создании отдельной системы безопасности для ЕС с собственной армией, Меркель ставила его на место. Сама же при этом продолжала вести бизнес с Россией, превратив европейский газовый рынок в клиентуру кремлевской монополии под названием "Газпром".

Именно сейчас Макрон напоминает Европе те амбиции, основы которых заложил еще Шарль де Голль, генерал и президент Франции в 1950-60-х. Именно де Голль сформулировал внешнеполитическую стратегию Франции, где та претендовала на глобальную роль, из-за чего и разработала собственную программу ядерного оружия. Он считал, что ни одна война не может проходить мимо внимания Франции – а Франция должна принимать в этих конфликтах заметное участие, будь то военное участие, или дипломатическое.

Макрон – ученик де Голля в вопросах внешней политики, и эта линия политического преемства ему нужна для внутренней политической ситуации, где для граждан и гражданок стоит освежить понимание того, что политика – это не только история о деньгах, но и о безопасности, справедливость и, наконец, европейские цивилизационные ценности.

Не следует думать, что весь этот идеализм – вещь не очень важная. Макрон крайне серьезно продвигает собственные амбиции. Его идея помочь Украине войсками – это метод прорекламировать свою решимость, которая должна изменить судьбу всего континента к лучшему. Ведя диалог с Францией, президент Зеленский должен принимать во внимание, что говорится о давних и крайне серьезных континентальных амбициях Макрона. Эти амбиции живут в нем не первый день.

Если до саммита НАТО в Вашингтоне в июне эта история с идеей Макрона отправить войска ничем не завершится и просто исчезнет из новостей, то это будет поражение прежде всего для украинской дипломатии: не смогли убедить человека, который был готов на такой серьезный ход. Макрон предпочитает на этот саммит уже что-то принести, что-то показать.

Такая решительность Макрона делает его крайне популярным западноевропейским лидером среди стран, называемых "развивающиеся рынки" – Латинская Америка, Балканы, арабские страны. В этих регионах популярно считать, что Запад много обещает, но мало делает для Украины. Макрон хочет доказать этим странам, что Запад не такой и тоже способен воевать, способен побеждать.

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Быть способным побеждать – это самое важное в идее Макрона. НАТО было создано для того, чтобы гарантированно побеждать в любых войнах. Это – суперлига стран с большими экономиками, современным оружием и огромным опытом развития их военных систем. Эммануэль Макрон сейчас и спасает репутацию НАТО, ведь уже возникло много подозрений, что политика НАТО – это любой ценой избегать войны.

Украина должна понять, что стратегические соображения безопасности в Европе уже существенно другие, осознать ценность позиции Макрона – и использовать это в борьбе против врага.