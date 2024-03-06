Вражеские войска оживились

Передовые подразделения россиян проводят атакующие и штурмовые действия на направлении Богдановка – Калиновка и Ивановское – Ступочки.

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Для обеспечения действий своих ударных тактических групп противник время от времени пытается оттеснить передовые подразделения ВСУ по рубежу Клещеевка – Андреевка за линию железной дороги.

На этом направлении действуют основные силы вражеской группировки войск "Юг" в составе – 3-го армейского корпуса, группировок воздушно-десантных войск и "Добровольческого штурмового корпуса" (ДШК). Частично также здесь привлечены силы и средства 2-го АК (его главные силы действуют севернее – на Северском направлении).

В течение нескольких прошедших суток противник силами передовых подразделений 299-го парашютно-десантного полка из состава 98-й воздушно-десантной дивизии, а также определенных подразделений ее 331-го ПДП пытался продвинуться на север и юг от села Богдановка – пока тщетно.

Однако введенная недавно в бой вражеская 11 отдельная десантно-штурмовая бригада в районе села Ивановское смогла занять в северной и восточной части села по крайней мере две позиции отделений, которые ранее удерживали ВСУ.

Одновременно противник активизировался в направлении сел Белогоровка, Верхнекаменское и Выемка. Очевидно, смыслом этого "оживления" является создание условий, по дальнейшему продвижению противника в сторону Северска. Подразделения 6 и 7 ОМСБр 2-го АК противника попытались здесь атаковать несколько суток назад:

на восток от Белогоровки пробовали продвинуться подразделения 6 ОМСБр – неудачно;

на северо-восток от Верхнекаменского аналогичные действия совершили подразделения 7 ОМСБр противника, которые попытались продвинуться на север от дороги, ведущей на Золотаревку и далее на Лисичанск – с аналогичным результатом.

Кроме этого, на направлении Веселое – Роздоловка и Белогоровка – Выемка противник ввел в бой подразделения 51-го и 119-го ПДП и состав 106-й ПДД.

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К югу от Бахмута противник силами частей и соединений 3-го АК пытается оттеснить от железной дороги передовые подразделения ВСУ на участке между Клещеевкой и Андреевкой и выйти к каналу "Северский Донец – Донбасс".

Вражеское командование УВ "Юг" на этом этапе решает как минимум 2 основные задачи:

пытается создать условия для дальнейшего продвижения в сторону Северска с востока и юга и способствовать действиям УВ "Запад" на Лиманском направлении;

пытается максимально "глубоко" продвинуться в юго-западном направлении вдоль дороги Константиновка – Бахмут. Другими словами, формирует северный фас будущего "Торецкого выступления".

В ближайшее время я бы, кроме усилий по остановке противника на Покровском направлении, уделил наибольшее внимание "треугольнику" Константиновка – Часов Яр – Торецк, а также Северскому выступу.

Очевидно, что противник достаточно внимательно и придирчиво рассматривает тот набор оперативных возможностей, которые дает ему нынешняя ситуация на этих отрезках.

Разговоры об очередном вторжении из Беларуси пока можно отложить

Относительно очередной истерии о "наступлении на Киев с севера", которое должно вот-вот начаться. Сейчас вдоль украинско-белорусской государственной границы развернута следующая группировка сил и средств из состава ВС Беларуси:

2 десантно-штурмовых батальона из состава 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Один из них действует в районе Ужова и Пинска, в Брестской области. Другой – в районе Лельчиц, Брагина, Зябровка-2 в Гомельской области;

2 сводных тактических отряда 5-й отдельной бригады специального назначения. Один развернут в районе Иваново в Брестской области, а другой – в районе Прибыловичей в Гомельской области;

тактическая группа из состава 51-й артиллерийской бригады (где-то до дивизиона) развернута к югу от Гомеля;

реактивная артиллерийская батарея из состава 336-й реактивной артиллерийской бригады развернута в районе Зябровки.

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В общем, эти "силы вторжения" насчитывают:

личного состава – до 1800 белорусских военнослужащих;

68 – 70 боевых бронированных машин, считая таковыми также тягачи типа МТ-ЛБ и бронеавтомобили;

до 22 – 24 единиц артиллерийских систем, в частности пушки и гаубицы, самоходные минометы;

3 – 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Что касается сил и средств "российской этимологии", то из них сейчас на территории Беларуси бродят где-то до 460 бывших вагнеровцев. Их самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко использует как инструкторов. Также есть 3 истребителя типа Су-30СМ (или Су-35С) на авиабазе в Барановичах.

Конечно, что появление там более-менее значительной группировки российских войск вряд ли будет незаметным. Поэтому на этом этапе (в ближайшее время) все разговоры об очередном "вторжении с севера в сторону Киева" считаю преждевременными.