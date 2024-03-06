Как выявляют нарушителей

Можно сказать, что процесс контроля официально запущен.

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Напомню, что КРАИЛ с прошлого года имеет полномочия штрафовать нарушителей. Попасть в наш "черный список" можно двумя путями. Первый – это когда работники КРАИЛ самостоятельно обнаруживают рекламу в сфере организации и проведения азартных игр, которая содержит признаки нарушения требований законодательства о рекламе. Второй – мы реагируем на сообщения (обращения, жалобы, заявления) третьих лиц о нарушении требований законодательства.

Изменения в Закон Украины "О рекламе" действуют с октября 2023 года. Установлены жесткие требования к рекламе азартных игр. В частности, запрещается деятельность по рекламированию азартных игр если:

в рекламе азартных игр используются лица, не достигшие 21-летнего возраста, в частности как фотомодели;

реклама азартных игр формирует мнение, что выиграть в азартную игру легко, а также, что участие в азартных играх может быть источником доходов или альтернативой работе;

размещается продукт (продакт-плейсмент) азартных игр;

рекламируются субъекты хозяйствования, которые организуют азартные игры, торговые марки и другие объекты права интеллектуальной собственности, под которыми осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр, без наличия лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности в сфере организации и проведения азартных игр;

размещается средствами наружной рекламы и тому подобное.

Обращаю внимание, что КРАИЛ применяет финансовые санкции только за нарушения по запрету заказа, изготовления, размещения или распространения рекламы азартных игр, которые определены статьей 22-1 Закона Украины.

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Проблема телеграмма

К сожалению, сейчас существует сложная ситуация с рекламой азартных игр в телеграм-каналах. Они являются "вне правового поля". Мы видим реальную проблему, когда телеграм-каналы с миллионами подписчиков публикуют ссылку, по которой человек переходит и сразу может начинать игру.

Однако пока мы не имеем возможности привлечь к ответственности владельцев этих телеграм-каналов. Но, я уверен, что это вопрос времени.

И напоследок – почему для КРАИЛ важно иметь полномочия контролировать сферу рекламы азартных игр? Потому что это в разы усиливает направление работы, связанное с борьбой с игровой зависимостью в стране.

Поэтому я призываю украинцев стать нашими единомышленниками и активно информировать Комиссию о фактах нарушений законодательства о рекламе азартных игр. Это поможет нам очистить рынок от недобросовестных игроков и сделать индустрию более цивилизованной.