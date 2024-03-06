Иллюзия, в которую верил Навальный

Итак, сначала честно ответим на вопрос, чем же запомнился Алексей Навальный? Кто-то из россиян скажет, что Навальный – это лучшее, что когда-либо случалось с российской политикой. Он был смелым, умным, харизматичным – и что самое главное для российской политики – он был честным.

Читайте также Российский неоколониализм: как Кремль "кукловодит" странами Африки

Кто-то из них скажет, что он совершил христианский поступок вернувшись из Германии в Россию, а кто-то добавит, что перед этим Навальный чуть не воскрес. И я не то чтобы готов спорить с чем-то из этого перечня.

Пожалуй, Навальный – это действительно лучшее, что когда-либо случалось с российской политикой, Но! Именно в том-то и дело, что с российской политикой. Навальный "топил" за Россию. За государственно-террористическое образование, которое никогда не могло, не может и не сможет в будущем существовать без насилия, шантажа, убийств и пыток.

"Прекрасная Россия будущего" – это мантра, которую постоянно повторял Навальный в последние годы своей жизни. Придумал он эту концепцию в 2017 году во время так называемой предвыборной гонки в России. И чем дальше, тем менее адекватной эта концепция казалась. Сначала ее автора отстранили от выборов – и никто за него не вступился. Его право на участие в выборах – а значит, и свое право на "прекрасную Россию будущего" – фанаты этой самой концепции не отстояли.

В 2020 году автора концепции попытались убить, но это также сошло с рук. В конце концов эти самые "враги прекрасной России будущего" развязали самую кровавую войну на европейском континенте, отбросив Россию на 70 лет назад во всех отраслях и смыслах. На этот раз опять не нашлось достаточного количества фанатов "прекрасной России будущего" или хотя бы "более-менее адекватной России настоящего", чтобы это все остановить.

С каждым годом и месяцем все становилось только хуже, ужаснее и отвратительнее. Я не представляю, как в таких условиях в какую-то прекрасную Россию будущего продолжал верить сам Навальный – да и продолжал ли он в нее верить, или все-таки в конце концов разочаровался в этой идее? Если когда-то вообще в это искренне верил.

Мы с вами этого не узнаем. Как и не узнают сторонники Навального. Нет сомнений, что для многих из них эта концепция теперь уже умерла – умерла вместе с политиком.

Почему у России никогда не будет "прекрасного будущего"

Вместе с Навальным должна умереть и иллюзия того, что Россия может быть прекрасной. Иллюзия, которой много лет жила значительная часть украинцев, иллюзия, которой до сих пор живет весь Запад. Не должно больше на Западе быть надежды на какую-то прекрасную, договороспособную Россию. Убийство того самого символа "прекрасной России будущего", в которую очень сильно верил Запад, – это, как бы для кого-то ужасно не звучало, удобный случай, чтобы напомнить Западу, что с этими иллюзиями пора прощаться.

Ведь, если разобраться, то концепция этой "ПРБ" была обречена с самого начала. Посмотрим, благодаря чему вообще до сих пор существует Россия? Это государственно-террористическое образование держится на трех очень толстых, но на самом деле очень ненадежных столбах.

Во-первых, обреченная экономика. Россия живет исключительно благодаря природным ресурсам. К сожалению или к счастью, она не пытается выбраться из этой зависимости. Как вы знаете, прогресс рано или поздно находит замену любым ресурсам. Через 10, 20, 50 лет нефть и газ могут оказаться просто никому не нужны.

Иногда, чтобы уничтожить нефтяную державу, можно даже не изобретать ничего нового, а просто нужно, чтобы другие игроки на рынке договорились о снижении мировых цен. Так было в 80-е годы с обвалом цен и распадом Советского Союза. Сейчас эта договоренность существует в другой, легкой форме, ведь Запад все еще надеется как-то договориться с Путиным, но рано или поздно до них таки все дойдет и "лафа" закончится.

Она точно закончится, но очень важно, чтобы это произошло не поздно для Украины. Я очень прошу всех каждую субботу выходить на демонстрации с требованием настоящей поддержки Украины во всех западных столицах.

Во-вторых, Россия всегда держалась на полной управляемости своих масс. Имея абсолютно необразованное большинство населения, ты можешь ежедневно пугать их по телевизору всем тем, чего они никогда не видели, и таким образом держать их под контролем. По сути, Россия напоминает очень большое африканское племя, которое живет вдали от технологий и которое готово поверить любому, кто приедет к ним с колодой карт и покажет фокус.

Заметьте Что на самом деле важно в истории со "сливом" разговора немецких офицеров

В этой ситуации гости с большой земли – это Соловьев, Киселев, Симоньян и Скабеева. А колода карт – это телевизор и контролируемый ими рунет.

Ну, и третий столб, на котором держится Россия – это насилие. Да, пряники в виде неплохих зарплат в крупных городах, да, сироп к этим пряникам в виде пропаганды, что помогает усыплять бдительность – это, конечно, очень важно. Но главной "скрепой" России является все-таки именно насилие. Именно благодаря ему они всегда разгоняют несогласных. Именно благодаря ему они удерживают целые регионы. Именно благодаря насилию они поддерживают собственную пропаганду, а иногда – даже и экономику.

Ведь только благодаря войне и убийствам россияне смогли частично оккупировать богатый своей промышленностью украинский Донбасс, богатый зерном Юг Украины на Левом берегу Днепра и наш прекрасный полуостров Крым, который обязательно вернется домой. Войной они смогли простимулировать свою экономику, которая с удовольствием перестраивается на военную.

То есть без насилия, без войны с соседями, без репрессий внутри страны, без пропаганды и без тяжелой зависимости от продажи природных ресурсов никакой России не может существовать.

Именно поэтому Россия никогда не отказывалась от услуг самой ужасной в мире террористической организации – ФСБ, она же КГБ, оно же НКВД. Именно поэтому Россия никогда не откажется от услуг Киселева, Соловьева и Симоньян. Даже если бы к власти пришел Навальный, Каспаров, Ходорковский или еще кто-то, кто хочет сохранить Россию в нынешних границах – они бы не могли этого сделать, не опираясь на пропаганду и насилие. Это невозможно – и вот это должен наконец понять Запад. Пока существует Россия, существуют войны и насилие на континенте.

Поэтому никакой "ПРБ" не может существовать даже в теории. Это империя, которая живет только благодаря уничтожению всех и всего. Так будет, пока она не уничтожит вообще всех, или ее кто-то не уничтожит. Население этих земель способно свободно существовать только в случае адекватного и органического разделения на менее гигантские государственные образования, где никто никого не будет удерживать силой, где будут действовать правила свободы, рынка, слова и выбора. Где каждый порабощенный народ сможет говорить на родном языке и платить налоги в родном городе, а не делать так, как заблагорассудится кровавому центру империи.

Если есть силы, то это тоже стоит доносить до Запада и самих жителей "запоребриковой области", потому что все подсознательно держатся за Россию еще и потому, что боятся неопределенности.

Что будет с "наследием" Навального

Покойный Навальный был скорее частью империи, чем ее противником. Если вдруг кто-то забыл, спешу напомнить, что после начала российской гибридной агрессии в 2014 году именно Навальный среди российских оппозиционеров выступил против того, чтобы возвращать Украине временно оккупированный Крым, как этого требует международное право и просто здравый смысл.

Уже потом, сидя в тюрьме и читая новости о ряде украинских контрнаступлений и приближении Сил обороны к берегам Крыма, Навальный заявил: нет-нет, вы не поняли, Крым – это была и есть Украина.

"Какие границы в Украины? Такие, как и у России, – международно признанные, определены в 1991 году. Мы, Россия, их также тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Здесь нечего обсуждать. Почти все границы в мире случайны и вызывают чье-то недовольство. Но воевать за их изменение в XXI веке нельзя. Иначе мир погрузится в хаос", – говорил Навальный.

Важно Россия шантажирует Германию

Кстати, совсем недавно и почти случайно я узнал о существовании еще одного – не менее мощного высказывания Навального об Украине, чем фраза о бутерброде. 29 августа 2014 года сразу после Иловайской трагедии Навальный в своем твиттере написал вот это:

"Окружили хо*лов ясно, что не ополченцы. И уничтожать, в случае чего, не ополченцы будут. А это "палево" на этом этапе".

Словом, можно было бы пофантазировать, что бы сказал Навальный сейчас, когда Россия снова перехватила инициативу на поле боя и почти день в день с убийством Навального временно захватила украинский городок Авдеевка?

Неужели политик, увидев на горизонте иллюзию возможной победы России, снова заявил бы о том, что не все так однозначно – давайте проведем, наверное, в этой Авдеевке референдум, ведь Авдеевка – это не бутерброд с колбасой, чтобы ее туда-сюда возвращать?

В любом случае мы этого не узнаем, потому что Путин убил Навального. Теперь возникает интересный вопрос – что при таких условиях будет с его наследием? Что будет с миллионами тех, кто ему верил и верил в эту фиктивную реальность под названием "прекрасная Россия будущего"? С теми, кто считал, что режим можно победить, выходя на улицы с фонариками и шариками? Кто, например, слушал вот эту чушь соратников Навального, пока тот сидел в тюрьме?

Смотрите видео, как соратник Навального говорит россиянам, что они не смогут восстать:

Честно говоря, иногда мне кажется, что этот Волков совершает открытую диверсию против своей аудитории, убеждая всех, что для победы над Путиным нужно просто правильно мыслить и ждать. Мол, оно само как-то рассосется. Так вот, будут ли они дальше слушать Волкова и ко? То есть станут ли они безмолвной массой, которую путинский режим первой же отправит на фронт, чтобы утилизировать?

Я не питаю иллюзий относительно того, что после смерти Навального все его сторонники оклимаются и начнут устраивать в России диверсии. Но если бы проснулась хотя бы одна тысячная часть из этих 15 миллионов... Если бы она поняла, что шариками и фонариками от отправки на фронт не спасется, а спасется только вооруженной борьбой в тылу. Поймут ли они, что в их "правильном мышлении" нет никакого смысла, потому что рано или поздно и за правильные мысли начнут убивать?

Смотрите видео полного видеоблога Арсена Цимбалюка: