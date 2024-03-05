Россия прибегает к своему лучшему приему
Немецкого посла в России вызвали в российский МИД для того, чтобы дать объяснения относительно деталей этих разговоров. Бывший президент России и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что Германия готовит войну с Россией, а представитель министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что в Германии до конца не осуществили "денацификацию".
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Таким образом можно понять для чего Россия использовала запись разговора немецких военных – чтобы попытаться остановить поставки оружия в Украину и не допустить поставки ракет Taurus. Как известно, канцлер Германии Олаф Шольц решительно выступает против такой помощи.
Главной причиной является вероятность присутствия немецких военных, которые должны помогать украинским коллегам в работе с этими ракетами. Хотя на обнародованной пленке как раз подчеркивается, что существуют варианты, при которых ВСУ сами, без участия немецких военных, будут использовать Taurus.
Но в Москве не уверены, что канцлер будет придерживаться своей позиции все время. Сейчас Шольц находится под серьезным давлением:
- и Запада как такового, потому что даже президент Франции Эммануэль Макрон, который сейчас пытается получить лидерство в вопросе помощи Украине, говорит, что некоторые страны должны вести себя активнее;
- и немецкой оппозиции, потому что депутаты от ХДС ставили на голосование резолюцию о поставках ракет Taurus Украине;
- и собственных партнеров по коалиции, которые также имеют разные взгляды по поводу того, как Германия должна помогать Украине в войне с Россией и какую роль должны сыграть ракеты Taurus.
Конечно, что Россия прибегает к своему лучшему приему – шантажу Германии. Берлину дают понять, что если интенсивная военная помощь Украине продолжится, то это может закончиться новой войной России и Германии. Но такой шантаж может привести к обратным результатам. В Берлине уже сейчас говорят, что Россия занимается информационной войной с Германией.
План Москвы может сработать в обратном формате
Германия пытается провести расследование относительно того, как запись деликатного разговора военных попала в распоряжение российских пропагандистов, что вообще происходит с секретной информацией, которая является важной для национальной безопасности Германии. Выводы, которые впоследствии сделают, могут серьезно отличаться от тех результатов, на которые рассчитывают Путин, Медведев и другие политики России.
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Примерно так, как в России не рассчитывали, что их атака на Украину и требование о нерасширении НАТО могут привести к совсем другим результатам и за несколько месяцев начала войны против Украины и Финляндия, и Швеция решат присоединиться к НАТО, отказавшись от политики нейтралитета.
Такое наглое давление на Германию и угрозы войной могут привести к значительным изменениям в общественном мнении Германии, в понимании с каким неописуемым злом имеет дело Германия и весь цивилизованный мир. Фактически, Германию всегда сдерживает чувство вины перед Россией из-за Второй мировой войны.
Сейчас в Берлине видят, что Путин пытается копировать и политический стиль, и действия Гитлера. Он, несомненно, является примером для Путина и его земляков, которые даже не замечают, что превратились в коллективных гитлеровцев и воплощают в жизнь представления фюрера о том, каким должен быть мир. Это может изменить отношение современной демократической Германии к несовременной фашистской и преступной России во главе с вдохновенным наследником Гитлера – Путиным.
Поэтому российский шантаж Германии может привести к интенсификации помощи Украине с целью нанести еще большие удары по российским возможностям, чтобы превратить многолетний конфликт России и Украины в войну на истощение России и недопущение ее нормального цивилизационного развития в будущие десятилетия непростого 21 века.