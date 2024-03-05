Росія вдається до свого найкращого прийому

Німецького посла у Росії викликали до російського МЗС для того, щоб дати пояснення щодо деталей цих розмов. Колишній президент Росії та заступник голови Радбезу Росії Дмітрій Мєдвєдєв сказав, що Німеччина готує війну з Росією, а представниця міністерства закордонних справ Марія Захарова наголосила, що у Німеччині до кінця не здійснили "денацифікацію".

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Таким чином можна зрозуміти для чого Росія використала запис розмови німецьких військових – щоб спробувати зупинити постачання зброї в Україну і не допустити поставки ракет Taurus. Як відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц рішуче виступає проти такої допомоги.

Головною причиною є ймовірність присутності німецьких військових, які мають допомагати українським колегам у роботі з цими ракетами. Хоча на оприлюдненій плівці якраз підкреслюється, що існують варіанти, за яких ЗСУ самі, без участі німецьких військових, будуть використовувати Taurus.

Та у Москві не впевнені, що канцлер буде дотримуватися своєї позиції весь час. Зараз Шольц перебуває під серйозним тиском:

і Заходу як такого, бо навіть президент Франції Еммануель Макрон, який зараз намагається здобути лідерство у питанні допомоги Україні, говорить, що деякі країни мають поводитися активніше;

і німецької опозиції, бо депутати від ХДС ставили на голосування резолюцію про постачання ракет Taurus Україні;

і власних партнерів по коаліції, які також мають різні погляди з приводу того, як Німеччина має допомагати Україні у війні з Росією і яку роль мають зіграти ракети Taurus.

Звичайно, що Росія вдається до свого найкращого прийому – шантажу Німеччини. Берліну дають зрозуміти, що якщо інтенсивна військова допомога Україні продовжиться, то це може закінчитися новою війною Росії та Німеччини. Але такий шантаж може призвести до зворотних результатів. У Берліні вже зараз кажуть, що Росія займається інформаційною війною з Німеччиною.

План Москви може спрацювати у зворотному форматі

Німеччина намагається провести розслідування щодо того, як запис делікатної розмови військових потрапив у розпорядження російських пропагандистів, що взагалі відбувається з секретною інформацією, яка є важливою для національної безпеки Німеччини. Висновки, які згодом зроблять, можуть серйозно відрізнятися від тих результатів, на які розраховують Путін, Медведєв та інші політики Росії.

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Приблизно так, як у Росії не розраховували, що їхня атака на Україну та вимога щодо нерозширення НАТО можуть призвести до зовсім інших результатів і за кілька місяців початку війни проти України і Фінляндія, і Швеція вирішать приєднатися до НАТО, відмовившись від політики нейтралітету.

Такий нахабний тиск на Німеччину і погрози війною можуть призвести до значних змін у громадській думці Німеччини, у розумінні з яким невимовним злом має справу Німеччина та весь цивілізований світ. Фактично, Німеччину завжди стримує почуття провини перед Росією через Другу світову війну.

Нам залишається лише дивуватися, чому це відчуття прямо не розповсюджується на українські землі, які історик Тімоті Снайдер назвав "кривавими", бо всі найжахливіші результати двох світових воєн набагато більше позначилися на території України, ніж Росії, більша частина якої взагалі не знала результатів світових війн.

Зараз у Берліні бачать, що Путін намагається копіювати і політичний стиль, і дії Гітлера. Він, поза сумнівом, є прикладом для Путіна та його земляків, які навіть не помічають, що перетворилися на колективних гітлерівців і втілюють у життя уявлення фюрера про те, яким має бути світ. Це може змінити ставлення сучасної демократичної Німеччини до несучасної фашистської та злочинної Росії на чолі з натхненим спадкоємцем Гітлера – Путіним.

То ж російський шантаж Німеччини може призвести до інтенсифікації допомоги Україні з метою нанести ще більші удари по російських можливостях, щоб перетворити багаторічний конфлікт Росії та України на війну на виснаження Росії та недопущення її нормального цивілізаційного розвитку у майбутні десятиліття непростого 21 століття.