Китай приєднався до Ірану та КНДР?

Зовнішній вигляд цих снарядів викликав цілу низку питань щодо їхнього походження.

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Вони наче однояйцеві близнюки з осколково-фугасними пострілами 122-го калібру для китайських гаубиць Type 96, які, своєю чергою, є копією радянських Д-30.

Ось якщо у росіян класичний ОФ-462 не еволюціонував за час існування російського військово-промислового комплексу, то китайці не тільки створили широку номенклатуру різних осколково-фугасних пострілів для своєї Д-30, а й значно покращили їхні характеристики, зокрема завдяки внесенню конструктивних змін.

Саме такі зміни помітні в ОФ-56ІМ-1. Тобто, окрім того, що Іран та КНДР відправляють Росії снаряди, до цієї компанії приєднався ще й Китай?

Це, м'яко кажучи, було взагалі небажано і навіть катастрофічно! Але відповідь на це питання – швидше, ні, аніж так.

Прямі поставки з Китаю – під сумнівом

Річ у тім, що у Росії розвиток галузі боєприпасів, м'яко кажучи, деградував. Навіть хвалений 152-міліметровий "Краснопіль" – це безбожно застаріла розробка радянських часів, з сумнівною концепцією вражаючого імпульсу і дуже низькою ударною швидкістю – 230 метрів на секунду. Це аж ніяк не плід російського збройового "генія". Хоча російський збройовий "геній" навіть до такого не зміг дійти, продовжуючи рефлексувати на сорокарічний "Краснопіль", але мовиться не про це.

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Мовиться про те, що Росія, схоже, або отримала від Китаю ліцензію на виробництво копії їхніх 122-міліметрових ОФ Type 96, або якимось чином отримала доступ до розробки і скопіювала її.

Прямі поставки з Китаю викликають сумніви, але нічого не можна заперечувати. Хоча, якби вони почалися, то таких снарядів було б у зоні бойових дій значно більше, враховуючи можливості ВПК Китаю.

Був час, коли Китай копіював радянські/російські зразки озброєнь, настав час, коли ВПК Росії, що перебуває у стані занепаду, копіює китайські розробки, створені на базі радянських/російських зразків. Називається – "прогрес!"