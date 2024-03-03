Боротьба щодо лідерства

У Берліні підкреслюють, що зараз стосунки між Францією та Німеччиною з цього питання дійшли до найнижчої точки, й необхідно здійснити заходи для того, щоб відновити порозуміння. Про це говорив очільник зовнішнього політичного комітету Бундестагу Міхаель Рот.

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Водночас міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне сказав, що великих розбіжностей між президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом не існує. Натомість, мовляв, є можливості для того, щоб поговорити про різні підходи, які останнім часом можна побачити у взаєминах двох країн. Сежурне запросив до Парижу німецьку колегу Анналену Бербок.

Однак ніде правди діти – ми бачимо справжню боротьбу щодо лідерства у питанні допомоги Україні та очевидну відмінність у підходах Макрона та Шольца. Можна сказати, що останньою краплею тут стала резонансна заява Макрона щодо можливості присутності військ країн Заходу в Україні.

Макрон зробив цю заяву після зустрічі у Єлисейському палаці, під час якої очільники держав, серед яких був і Шольц, обговорювали стратегічні та тактичні напрямки подальшої допомоги Україні.

Той факт, що саме Макрон, а не Шольц був господарем цієї зустрічі, надавав французькому президенту лідерства. Напередодні французькі журналісти запитували у команди Макрона, чому зустріч вирішили провести у Парижі, а не Берліні, адже Німеччина з фінансового погляду надає Україні більше допомоги й постачає більше зброї. Але після заяви про присутність військ Макрон продемонстрував, чому саме він бажав бути господарем зустрічі.

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Шольц натомість усвідомив, що для Німеччини перестає бути актуальним питання лідерства, особливо після того, як він рішуче відповів, що жоден німецький солдат на території України не з'явиться.

Чому ця конкуренція навіть вигідна Україні

Але Бог з ними, з тими солдатами, сьогодні у західних столицях точно не обговорюють присутність своїх військ в Україні. Та й у Франції кажуть, що якщо їхні військові з'являться – то не для того, щоб воювати, а щоб допомагати ЗСУ.

Серйозною проблемою стала відмова Шольца постачати Taurus. Тут Макрон дорікнув Шольцу та іншим, не називаючи прізвищ, у тому, що вони не надають Україні достатньо зброї для перемоги. У Берліні навпаки дорікають Парижу, що він міг би зробити більше з погляду постачання зброї.

У цьому полягає досить серйозний конфлікт. Адже у Європі завжди був ефективним тандем саме президента Франції та канцлера Німеччини. Саме цей тандем надавав потрібної швидкості Євросоюзу, особливо після того, як з об'єднання вийшла Велика Британія. Тепер будуть докладати зусиль, щоб відновити цей тандем.

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Насправді у конкуренції нема нічого поганого, адже і Шольц, і Макрон впевнені, що Україні треба допомагати, і що питання полягає у розмірі такої допомоги. Якщо Франція та Німеччина конкурують з питання лідерства у допомозі, то можна очікувати, що і в Парижі, і в Берліні будуть розглядати нові пакети фінансової та військової допомоги Україні для того, щоб оборона від Росії була ефективнішою.

Для того, щоб Україна вистояла у запеклій боротьбі, потрібна консолідована позиція країн цивілізованого світу, але, ймовірно, потрібно не лише це. Потрібна конкуренція, яка допоможе таким державам, як Франція та Німеччина знаходити нові можливості для допомоги Україні.

Урешті-решт питання тих самих Taurus може вирішитися позитивно, коли Шольц усвідомить, що зволікання з важливим рішенням створює для Макрона можливість бути справжнім лідером у європейських зусиллях допомоги Україні. Поготів, коли президенту США Джо Байдену доводиться вмовляти Конгрес проголосувати за допомогу Україні.

Боротьба за лідерство у Європі – це ще одна гарантія того, що Україні будуть допомагати у критичних умовах війни.