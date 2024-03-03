Борьба за лидерство

В Берлине подчеркивают, что сейчас отношения между Францией и Германией по этому вопросу дошли до самой низкой точки и необходимо принять меры для того, чтобы восстановить взаимопонимание. Об этом говорил глава внешнего политического комитета Бундестага Михаэль Рот.

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В то же время министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне вместо этого сказал, что больших разногласий между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом не существует. Зато, мол, есть возможности для того, чтобы поговорить о различных подходах, которые в последнее время можно увидеть во взаимоотношениях двух стран. Сежурне пригласил в Париж немецкую коллегу Анналену Бербок.

Однако нечего скрывать – мы видим настоящую борьбу за лидерство в вопросе помощи Украине и очевидное различие в подходах Макрона и Шольца. Можно сказать, что последней каплей здесь стало резонансное заявление Макрона о возможности присутствия войск стран Запада в Украине.

Макрон сделал это заявление после встречи в Елисейском дворце, во время которой руководители государств, среди них был и Шольц, обсуждали стратегические и тактические направления дальнейшей помощи Украине.

Тот факт, что именно Макрон, а не Шольц был хозяином этой встречи, придавал французскому президенту лидерства. Накануне французские журналисты спрашивали у команды Макрона, почему встречу решили провести в Париже, а не Берлине, ведь Германия с финансовой точки зрения предоставляет Украине больше помощи и поставляет больше оружия. Но после заявления о присутствии войск Макрон продемонстрировал, почему именно он хотел быть хозяином встречи.

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Шольц зато осознал, что для Германии перестает быть актуальным вопрос лидерства, особенно после того, как он решительно ответил, что ни один немецкий солдат на территории Украины не появится.

Почему эта конкуренция даже выгодна Украине

Но Бог с ними, с теми солдатами, сегодня в западных столицах точно не обсуждают присутствие своих войск в Украине. Да и во Франции говорят, что если их военные появятся – то не для того, чтобы воевать, а чтобы помогать ВСУ.

Серьезной проблемой стал отказ Шольца поставлять Taurus. Здесь Макрон упрекнул Шольца и других, не называя фамилий, в том, что они не предоставляют Украине достаточно оружия для победы. В Берлине наоборот упрекают Париж, что он мог бы сделать больше с точки зрения поставок оружия.

В этом заключается достаточно серьезный конфликт. Ведь в Европе всегда был эффективным тандем именно президента Франции и канцлера Германии. Именно этот тандем придавал нужной скорости Евросоюзу, особенно после того, как из объединения вышла Великобритания. Теперь будут прилагать усилия, чтобы восстановить этот тандем.

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На самом деле в конкуренции нет ничего плохого, ведь и Шольц, и Макрон уверены, что Украине надо помогать, и вопрос заключается в размере такой помощи. Если Франция и Германия конкурируют по вопросу лидерства в помощи, то можно ожидать, что и в Париже, и в Берлине будут рассматривать новые пакеты финансовой и военной помощи Украине для того, чтобы оборона от России была эффективной.

Для того, чтобы Украина выстояла в ожесточенной борьбе, нужна консолидированная позиция стран цивилизованного мира, но, вероятно, нужно не только это. Нужна конкуренция, которая поможет таким государствам, как Франция и Германия находить новые возможности для помощи Украине.

В конце концов вопрос тех самых Taurus может решиться положительно, когда Шольц осознает, что промедление с важным решением создает для Макрона возможность быть настоящим лидером в европейских усилиях помощи Украине. Тем более когда президенту США Джо Байдену приходится уговаривать Конгресс проголосовать за помощь Украине.

Борьба за лидерство в Европе – это еще одна гарантия того, что Украине будут помогать в критических условиях войны.