Проблемна ракета для росіян

У 2022 році ще бадьорий та завзятий Дмітрій Рогозін погрожував Заходу новітньою міжконтинентальною балістичною ракетою "Сармат", якої, по суті, не було.

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"Як же так?", – вигукнуть адепти "Сармата". Адже 20 квітня 2022 року був здійснений перший успішний випробувальний запуск ракети з космодрому Плесецьк. Правильно, перший і єдиний.

Що найкумедніше, лише після одного єдиного випробувального пуску, 16 серпня 2022 року був підписаний державний контракт на виготовлення і постачання міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" в російські війська.

У цьому випадку слід розуміти, що "Сармат" – це дуже сира та дуже проблемна ракета. Так, наприклад, перші кидкові випробування МБР "Сармат", які планувалися на 2016 рік, були проведені лише у 2018-му, а відновилися після тривалої паузи аж у 2020 році.

Ці затримки були викликані великою кількістю проблем технічного та технологічного характеру, що виникали в межах створення та підготовки ракети до випробувань.

Путін показує свою нерозсудливість

Не вкладаючись у строки забезпечення ракетами "Сармат" комплексів "Авангард", вирішили до 2027 року останні встановлювати на старі радянські МБР УР-100Н УТТХ, що не випускаються вже з 1985 року. Згідно з планом поставок "Авангардів", до військ з 2019 по 2027 роки їх буде передано у кількості 12 одиниць.

Але головне все ж таки не технічні та технологічні можливості росіян випускати ракети "Сармат", а те, що за всіма вимогами вони не можуть їх брати в дію після кількох років розв'язання проблем і всього одного успішного випробувального пуску.

Наприклад, у СРСР ракети такого типу проходили випробування протягом декількох років, проводилися десятки випробувальних пусків перш ніж починалося їх серійне виробництво.

Очевидно, що Росія квапить події й прагне якнайшвидше передати у війська те, що називається міжконтинентальною балістичною ракетою "Сармат", яка, мовляв, "не має аналогів у світі". Але поки що їй вдається лише соромитися на цій ракеті, демонструючи не лише свою виробничу безпорадність, а й тотальну нерозсудливість. Адже ракета, яка не пройшла всіх стадій випробувань і повинна мати ядерну бойову частину, це як бомба з годинниковим механізмом, небезпечна, в першу чергу для своїх творців.