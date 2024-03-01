Люблю цей аналіз постфактум. Але гаразд, поговорімо про те, чому сталося так, а не інакше.

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Основна причина відносно спокійної зими в тилу

1. Темпи виробництва ракет на Московії не дозволяють проводити кампанію ударів по інфраструктурі по типу і масштабу осінь – зима 2022 – 2023 років. Як на мене, це і є основна причина.

Для проведення двох найбільш масштабних атак – 29 грудня і 2 січня – Московія витратила таку кількість ракет, яку треба виробляти протягом трьох місяців.

2. Московити накопичують ракети. Не виключено, що Москва просто чекає моменту коли наша ППО/ПРО ослабне через брак допомоги, а після того ворог спробує провести щось масштабне.

3. Наша ППО/ПРО стала кращою. Так стала якісно кращою, але кількісно нам іще не вистачає ППО/ПРО на надійне прикриття країни.

У нас до війни було до 35 дивізіонів С-300 і "Бук М1". Якість західної ППО/ПРО лише до певної міри компенсувала кількість. Іншими словами, розповіді про те що наш потенціал повністю все перекриває, і тому московити відмовилися від іще однієї кампанії ударів по інфраструктурі – не дуже переконує.

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4. Московити зрозуміли, що знищення енергетичної інфраструктури не дає інструменту політичного тиску який би дозволив нав'язувати політичну волю. Гіпотеза – як варіант, але лише як гіпотеза.

Одним словом, добре, що всі постфактум розказують про те, що експерти й аналітики можуть помилятися.