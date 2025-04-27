Упродовж 27 квітня Володимир Зеленський заслухав кілька доповідей головкома Сирського щодо обстановки на фронті, передає 24 Канал із посиланням на звернення глави держави.

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Що сказав президент

За словами політика, наші військові продовжують виконувати завдання на території Курської та Бєлгородської областей.

"Зберігаємо нашу присутність на території Росії", – наголосив гарант.

Також президент подякував воїнам на Донеччині за стійкість. Він зазначив, що особливо хороші результати мають бійці 3-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії на Покровському напрямку.

"Наші позиції тримаємо сильними, щоб були всі можливості для правильної дипломатії", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що Росія вперше офіційно визнала участь військ КНДР у війні проти України.