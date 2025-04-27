27 апреля Владимир Зеленский заслушал несколько докладов главкома Сырского об обстановке на фронте, передает 24 Канал со ссылкой на обращение главы государства.

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Что сказал президент

По словам политика, наши военные продолжают выполнять задачи на территории Курской и Белгородской областей.

"Сохраняем наше присутствие на территории России", – подчеркнул гарант.

Также президент поблагодарил воинов на Донетчине за стойкость. Он отметил, что особенно хорошие результаты у бойцов 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии на Покровском направлении.

"Наши позиции держим сильными, чтобы были все возможности для правильной дипломатии", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Россия впервые официально признала участие войск КНДР в войне против Украины.