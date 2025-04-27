Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой DeepState. Свою карту аналитики обновили вечером 27 апреля.

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Где россияне имели успех

Несколько дней подряд российские оккупанты имели успехи у Надеевки. Теперь, по данным Deep State, россияне полностью зашли в село.

Враг оккупировал Надеевку,

– говорится в сообщении аналитиков.

Надеевка сейчас является крайним селом перед так называемой "серой зоной". До оккупации в населенном пункте жили 325 человек.

Россияне зашли в Надеевку в Донецкой области: показываем на карте

Расстояние от Надеевки до Покровска составляет около 29 километров. Россияне не оставляют намерений продвинуться к городу.

К слову, вчера российские оккупанты продвинулись в Курской области. А несколько дней назад оккупировали враги оккупировали Калиново и продвигались возле Березовки и Тарасовки в Краматорском районе Донецкой области.

Напомним, только с начала суток Вооруженные Силы Украины остановили 22 вражеские атаки по позициям на Покровском направлении. Бои в Донецкой области пока самые массовые и сложные.