Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий. По его словам, за 26 апреля Силы обороны Украины на Покровском направлении отбили аж 68 атак врага.

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Что происходит на Покровском направлении

Как отметил военный, враг уже длительное время атакует на этом направлении. Они хотят либо обойти и окружить город, либо же зайти непосредственно в Покровск.

Атакуют оккупанты по-разному. Иногда применяют и тяжелую бронетехнику. Но чаще всего это атаки небольшими группами на автомобилях.

Преимущественно это 3-8 оккупантов, которые на легковых авто, мотоциклах пытаются приблизиться к линии боевого соприкосновения. Перед этим и во время этого враг атакует дронами, работает артиллерия, КАБы. Применяют все, чем могут достать до позиций. При этом они еще и терроризируют окружающие населенные пункты,

– отметил Цехоцкий.

Украинские защитники круглосуточно мониторят перемещения врага. Как только его обнаруживают – сразу делают все, чтобы его уничтожить. Для этого нужны дроны.

Сейчас военные объявили сбор на дроны на оптоволокне, которые позволят еще эффективнее уничтожать врага. Задонатить можно по QR-коду.