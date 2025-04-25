Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

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Зеленский рассказал о сложной ситуации на фронте

Россияне продолжают наносить массированные удары по украинской территории и параллельно развивать штурмовые действия. На Покровском направлении очень трудно, сейчас там наблюдается наиболее жесткая ситуация. Генштаб ВСУ сообщил о 51 атаке возле Покровска за прошедшие сутки.

Благодарен всем нашим воинам – каждому солдату, сержанту и офицеру – за стойкость и защиту наших позиций,

– написал президент Украины.

Зеленский добавил, что когда ВСУ сосредоточили максимум сил на защите от ракет и дронов, россияне пошли на значительную интенсификацию наземных атак. Однако их планы не оправдались, украинские защитники дали врагу достойный отпор.

Успешно остановить наступление врага смогли бойцы 72 отдельной механизированной бригады и 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем, которые нанесли оккупанту ощутимые потери. Владимир Зеленский также отмечает эффективную работу 100 отдельной механизированной бригады и 12 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, которые проявляют на передовой устойчивость и результативность.

Продолжается также работа с последствиями попаданий ракет и дронов в тылу Украины. Криминалисты и эксперты осматривают эпицентры атак, устанавливают и проверяют обстоятельства обстрелов, проводят экспертизы обнаруженных обломков. Это поможет установить полную информацию об оружии врага и критические компоненты в ней, что были поставлены в Россию или Северную Корею из третьих стран.

Так спецслужбы проверяют обломки ракеты, которой Россия ударила 24 апреля по Киеву. Предположительно, это была северокорейская баллистическая ракета. Спецслужбы проверяют информацию.