Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

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Зеленський розповів про складну ситуацію на фронті

Росіяни продовжують завдавати масованих ударів по українській території та паралельно розвивати штурмові дії. На Покровському напрямку дуже важко, наразі там спостерігається найбільш жорстка ситуація. Генштаб ЗСУ повідомив про 51 атаку біля Покровська за минулу добу.

Вдячний усім нашим воїнам – кожному солдату, сержанту й офіцеру – за стійкість і захист наших позицій,

– написав президент України.

Зеленський додав, що коли ЗСУ зосередили максимум сил на захисті від ракет і дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію наземних атак. Однак їхні плани не справдилися, українські захисники дали ворогові гідну відсіч.

Успішно зупинити наступ ворога змогли бійці 72 окремої механізованої бригади та 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем, які завдали окупанту відчутних втрат. Володимир Зеленський також відзначає ефективну роботу 100 окремої механізованої бригади та 12 бригади оперативного призначення Національної гвардії України, які проявляють на передовій стійкість та результативність.

Триває також робота з наслідками влучань ракет і дронів в тилу України. Криміналісти та експерти оглядають епіцентри атак, встановлюють і перевіряють обставини обстрілів, проводять експертизи виявлених уламків. Це допоможе встановити повну інформацію про зброю ворога та критичні компоненти в ній, що були поставлені в Росію чи Північну Корею з третіх країн.

Так спецслужби перевіряють уламки ракети, якою Росія вдарила 24 квітня по Києву. Імовірно, це була північнокорейська балістична ракета. Спецслужби перевіряють інформацію.