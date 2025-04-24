Вони поділилися спогадами про загиблого. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на UNICEF Ukraine.

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Що відомо про загиблого

За словами 17-річного Івана, вони всі товаришували однією компанією. Підлітки прийшли на місце удару, коли дізналися про обстріл будинку, у якому жив їхній друг. "Ми були тут понад 12 годин і весь цей час сподівалися на краще", – каже школяр.

Він був найкращим другом. Учора він вигулював мою собаку. А тепер його просто немає. У це важко повірити. Усі плачуть і не можуть усвідомити, що так сталося. Він був просто хорошою людиною, дуже,

– розповідає 17-річна Вікторія.

Після віднайдення тіла загиблого, друзі залишилися на місці трагедії, обіймаючи один одного. "Нам просто хочеться побути тут разом, разом трохи легше", – ділиться дівчина.

Підлітки чекали новин про друга на місці трагедії: дивіться фото UNICEF

Нагадаємо, близько 21:00 Володимир Зеленський повідомив, що рятувальна операція після ракетного удару Росії триває. Рідні й близькі людей, які можуть бути під завалами будинку, чекають новин на місці. За попередньою інформацією, росіяни застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї.