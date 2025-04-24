Они поделились воспоминаниями о погибшем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UNICEF Ukraine.

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Что известно о погибшем

По словам 17-летнего Ивана, они все дружили одной компанией. Подростки пришли на место удара, когда узнали об обстреле дома, в котором жил их друг. "Мы были здесь более 12 часов и все это время надеялись на лучшее", – говорит школьник.

Он был лучшим другом. Вчера он выгуливал мою собаку. А теперь его просто нет. В это трудно поверить. Все плачут и не могут осознать, что так произошло. Он был просто хорошим человеком, очень,

– рассказывает 17-летняя Виктория.

После нахождения тела погибшего, друзья остались на месте трагедии, обнимая друг друга. "Нам просто хочется побыть здесь вместе, вместе немного легче", – делится девушка.

Подростки ждали новостей о друге на месте трагедии: смотрите фото UNICEF

Напомним, около 21:00 Владимир Зеленский сообщил, что спасательная операция после ракетного удара России продолжается. Родные и близкие людей, которые могут быть под завалами дома, ждут новостей на месте. По предварительной информации, россияне применили баллистическую ракету производства Северной Кореи.