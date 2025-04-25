Также враг продвинулся возле Березовки и Тарасовки. Оба села также расположены в Краматорском районе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Враг оккупировал Калиново

Расположено Калиновое село недалеко от Нью-Йорка, если двигаться на восток. А расстояние до Краматорска составляет около 65 километров.

По данным переписи 2001 года, население села составляло 627 человек. Через Калиново протекает река Калиновка.

Где расположено Калиново: смотрите на карте

Продвижение россиян возле Березовки и Тарасовки

Эти оба села располагаются рядом. По данным DeepState, они в серой зоне. Ближайшая к обоим железнодорожная станция – Очеретино.

По данным переписи 2001 года, население Березовки составляло 25 человек. Тарасовка больше – здесь жили в 2001 году 425 человек.

Где расположена Березовка: смотрите на карте

Современное название Тарасовка получила в честь Тараса Шевченко. Кроме того, неподалеку расположен ландшафтный заказник местного значения "Тарасовский".

Где расположена Тарасовка: смотрите на карте

К слову, DeepState сообщал, что россияне закрепляются в Калиновом 18 апреля. В частности, враг стягивал к населенному пункту пехоту, настраивал логистику и связь. Также, по данным аналитиков, оккупанты готовились оказывать натиск на ВСУ в сторону Старой Николаевки и трассы на Константиновку.