Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Ситуация на Торецком направлении

Российские солдаты подошли ближе к Калиновому и закрепляются в селе. Они стягивают к населенному пункту пехоту, настраивают ближе к нему логистику и связь. Также по данным аналитиков, оккупанты готовятся оказывать натиск на ВСУ в сторону Старой Николаевки и трассы на Константиновку.

Враги могут двигаться на Константиновку после захвата Калинового: показываем на карте

Как отмечают военнослужащие, российские оккупанты запускают на этом участке много дронов. Сюда также перебросили российские экипажи, которые ранее воевали в Курской области. Так противник все больше пытается выбить логистику и спокойно может долетать до самой Константиновки.

К слову, оккупанты не оставляют намерений пересечь трассу Покровск – Константиновка. Россияне проводят атаки по всему ее направлении. Сейчас все горячие направления испытывают массированных атак врага, но Донецкая область для России является наиболее приоритетной целью.