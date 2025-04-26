Так, Герасимов сказал Путину, что сегодня якобы освобожден последний населенный пункт в Курской области Горналь, а силы ВСУ "разгромлены", передает 24 Канал.

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Рассказывая о якобы успехе россиян на Курщине, Герасимов отметил, что "бойцы КНДР показали высокий профессионализм при освобождении Курской области от ВСУ". Генерал подчеркнул, что северокорейцы, "действуя бок о бок с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм".

Вслед за Герасимовым петь дифирамбы Пхеньяну начала и представительница российского МИДа Мария Захарова. Она заявила, что "Россия никогда не забудет друзей из КНДР".

К слову, в Генштабе уже опровергли сообщение Кремля о якобы "освобождении" Курской области. Там ответили, что на самом деле украинская оборонительная операция до сих пор продолжается. И хотя ситуация сложная, наши подразделения удерживают позиции и наносят врагу значительные потери.

Напомним, что впервые информация о привлечении войск КНДР к боям на Курщине появилась осенью прошлого года. В конце 2024 года северокорейцы начали активно участвовать во вражеских штурмах.

В целом россияне привлекли к боевым действиям подразделения вооруженных сил КНДР, общая численность которых составляет более 12 тысяч военнослужащих. С начала операции в Курской области их потери достигают около 4 тысяч человек.