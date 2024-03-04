Нас очікують політичні рішення, яких раніше не було

У ході регулярного обміну думками із дуже компетентним іноземним колегою прошу: поясни – чому?

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Розумію, що Золочів чи Великий Бурлук вам абсолютно незрозумілі, нуль емпатії, нуль дій. Харків, де троє дітей згоріли живцем, малозрозумілий. Мовляв, десь там близько з Росією, незрозуміло, що з ним робити.

Але ж – Одеса? Одесу усі люблять. Натовпи помітних та впливових людей розкланювалися Одесі та/або підкреслювали своє коріння. Де вони? Одеса – це не Газа, не умовний Алеппо. Це тіло від плоті – Європа, це міжнародна морська культура, це відомо всім. Чому немає реакції? В чому справа?

Вперше відповідь: "… не знаю, що сказати. Можу навести раціональні реальні політичні аргументи, які ти сам знаєш. Але внутрішньо в системі координат – не знаю, що сказати. Схоже, ми зараз на психологічному зламі: ми беремо участь у війні чи ми не беремо участі. Допомагати та брати участь – різне, ти розумієш. Прийняти – це наша війна не на словах. Усі раціональні аргументи – за участь. Ми маємо брати участь, брати на себе не лише матеріальні ризики. Але ніхто не готовий.

Макрону вже байдуже – він скористався моментом і запустив дискусію. Тепер за будь-якого результату він молодець. Решта – в жаху. Ця безмовність – від жаху. Страшна трагедія. Чергові слова будуть поганими, імпотентними. Але сказати та робити щось інше не готові".

Це підтверджує мою гіпотезу, що весна 2024 року схожа на весну 2022 року: щоб уникнути катастрофи для всіх, мають бути схвалені політичні рішення, яких раніше не було. Новий рівень.

Думаю, через це і є аудіо німецьких військових – це не останній такий хід. Росіяни покажуть відео, може спалять кілька не дуже значних фігур. Сигнал тим, хто на гачку, щоб не сіпалися. Серія публікацій російських ЗМІ дивним чином лягає в ту ж канву – про викриття мережі російського впливу на Заході. Збіг.

Місяць – півтора, про які сказав спікер Майк Джонсон – це буде гойдалка. Або Європа по-справжньому прийме війну як свою і виявить волю, або потім вона отримає стільки горя, що навіть уявити складно. Європу рватимуть усі.