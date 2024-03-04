Представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер отметил, что абсурд заявления Захаровой очевиден. В то же время представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер во время правительственной пресс-конференции отметил, что Германия уже не впервые слышит такие заявления.

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В Германии заявления Захаровой назвали очередной попыткой запугать Запад.

Мы не поддаемся на такие запугивания. А формулировки российской стороны говорят сами за себя,

– пояснил Кристиан Вагнер.

Что снова наговорила Мария Захарова

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отметилась рядом абсурдных заявлений после слива российской пропагандой в сеть секретных переговоров руководства немецких ВВС. Тогда она сказала, что денацификация в Германии не завершена и предупредила о "страшных последствиях".

Они (немцы, – 24 Канал), как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца... Самое ужасное, что это приведет – и это факт, можете проверить – если ничего не будет сделано, если этот процесс не будет остановлен самим немецким народом, прежде всего к страшным последствиям для самой Германии,

– сказала она.

Захарова добавила, что Запад "обязан ответить за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал".

В России отметились новой порцией абсурдных заявлений