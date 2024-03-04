Представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер отметил, что абсурд заявления Захаровой очевиден. В то же время представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер во время правительственной пресс-конференции отметил, что Германия уже не впервые слышит такие заявления.
Читайте также Кричал, что Украина – это Россия: Медведев в костюме Доктора Зло тыкал вымышленной картой мира
В Германии заявления Захаровой назвали очередной попыткой запугать Запад.
Мы не поддаемся на такие запугивания. А формулировки российской стороны говорят сами за себя,
– пояснил Кристиан Вагнер.
Что снова наговорила Мария Захарова
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отметилась рядом абсурдных заявлений после слива российской пропагандой в сеть секретных переговоров руководства немецких ВВС. Тогда она сказала, что денацификация в Германии не завершена и предупредила о "страшных последствиях".
Они (немцы, – 24 Канал), как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца... Самое ужасное, что это приведет – и это факт, можете проверить – если ничего не будет сделано, если этот процесс не будет остановлен самим немецким народом, прежде всего к страшным последствиям для самой Германии,
– сказала она.
Захарова добавила, что Запад "обязан ответить за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал".
В России отметились новой порцией абсурдных заявлений
Одиозный экс-президент России Дмитрий Медведев 4 марта выступил на "Всемирном фестивале молодежи". Во время своего выступления Медведев сразу же вспомнил Путина, пересказав его слова о том, что "границы России нигде не заканчиваются". Также он начал рассказывать, якобы Украина плохо влияет сама на себя и пересказывать другие кремлевские нарративы.
За спиной у Медведева появилась вымышленная карта мира, на которой Украина разделена между многими страна, но больше всего – якобы в составе России. В своем выступлении Медведев также вспомнил и Леонида Кучму с его книгой "Украина – не Россия".
Медведев также назвал Шольца "ливерным канцлером" и заявил, что Германия хочет воевать с Россией. Он опубликовал пост в своем телеграмм-канале, где сослался на "слитый" разговор немецких офицеров. В истерике Медведев начал заявлять, что свою репутацию якобы начнет "отбеливать" политическое руководство Германии.