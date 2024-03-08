За що воюють українські жінки

Жінки схвалюють державні рішення, жінки воюють у Збройних Силах України, жінки координують волонтерські ініціативи, жінки документують воєнні злочини.

Читайте також Яка фраза Байдена може миттю "присадити" республіканців, які затягують з допомогою Україні

Жінки є на передовій нашої боротьби за свободу. Тому що мужність не має гендеру. І ця гендерна перспектива яскраво ілюструє суть цієї війни.

Війна із Росією – це не просто війна двох держав. Це війна двох систем – авторитаризму та демократії.

В "русском мірє" жінка виконує тільки визначені для неї ролі в родині та суспільстві, а чоловік має домінувати за визначенням. На цих культурних установках тримається авторитарний режим. Бо усталені стосунки між людьми відображають уявлення цього суспільства, якою може бути політична влада. Так особисте стає політичним.

Саме тому у Норвегії жінки мають рівні права із чоловіками, в Афганістані жінкам заборонено навчатися в університетах, а в Росії домашнє насильство декриміналізоване – бо це завжди проєкція того, що робить сама влада із людьми в цій країні.

Тому у цій війні із Росією ми, українські жінки, боремося також за те, щоб наші доньки вже ніколи не були змушені комусь доводити, що вони теж люди.