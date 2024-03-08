Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1 під час програми Cinque minuti розповів про те, чи можливо "остудити" війну між Росією та Україною. Він також сказав, що переламати ситуацію на фронті могла б далекобійна зброя.

Дивіться також 8 Березня як ще один привід нагадати, за що ми воюємо

Зеленський про те, чи можливо взяти паузу у війні з Росією

Я думаю, що перерва у війні – це для нас дуже серйозний виклик і велика проблема для України, для збереження її, для її майбутнього. І велика проблема замороженого конфлікту буде для всієї Європи. Ми мали такий досвід після окупації Криму і після окупації частини Донбасу,

– сказав він.

Президент України пояснив, що ми вже були у подібній ситуації. І різко сказав: "Ця пауза у війні – це не пауза у війні. Це пауза для Путіна".

Чому Росії вигідно призупинити війну

Окупанти мають великий дефіцит ракет, який намагаються подолати закупівлею у Ірану та Північної Кореї. А ще вони мають дефіцит артилерійських снарядів – подолати його допомагають ті ж Північна Корея та Іран.

Іншою проблемою росіян є брак досвідчених військових, адже багато хто лишився вічно лежати в степах України. За словами Зеленського, деякі окупанти, які потрапляють в полон, до своєї фатальної поїздки на фронт проходили навчання менш як місяць.

"У них бракує офіцерів і звичайних військових, які пройшли відповідний термін тренування. Тобто ця пауза буде на руку Путіну. Ми вважаємо, буде те саме, що було після 2014 року, коли заморожений конфлікт дав їм можливості наростити кількість зброї, накопичити сили, а потім (повномасштабно, – 24 Канал) вдертися в Україну", – сказав лідер держави.

На жаль, гарантії, які були в нормандському форматі, не спрацювали. І ніхто не відповів за це.

Яка мета Путіна

На запитання журналіста, чи може Україна "віддати тільки Крим і Донбас", Зеленський відповів, що Путін прагне не територій.

Його ціль – не окремі території. Його ціль – вся Україна,

– сказав він.

Про це свідчать дії і заяви росіян – удари по цивільних об'єктах, залякування ракетами цивільного населення України, а також публічні висловлювання оточення Путіна, представників розвідки та війська.