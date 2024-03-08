Про це 24 Каналу розповів заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак, додавши, що в березні окупанти особливо активізувалися. Наприклад, ввечері 7 березня атакували цивільну інфраструктуру Сум.
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Куди саме цілиться ворог
Росіяни цинічно спрямовують свої "Шахеди" та ракети по мирних людях. Так 6 березня окупанти запустили на Сумщину 4 безпілотники. Один вдалося знешкодити, але три інших, на жаль, досягли цілі. Відомо, що БпЛА летів у лікарню. Там є постраждалі.
Вочевидь російські загарбники розуміють, що їм не вдалося залякати людей, тому вже наступного дня, 7 березня, вони вдарили по місту ракетою. Зараз встановлюється, якою саме,
– розповів Володимир Біцак.
Була пошкоджена школа, лікарня, у цих закладах є руйнування. Щодо лікарні, то там пролітав і "Шахед", і ракета. Також відомо про постраждалих, серед них дитина.
Росіяни, як завжди, б'ють по мирних жителях, по лікарнях, по агрофірмах – все це для того, щоб навести паніку на людей, створити агресію, мовляв, коли це вже закінчиться,
– додав Володимир Біцак.
Однак жителі Сумщини розуміють плани ворога, тому проявляють стійкість. Всі усвідомлюють, наскільки вагомою є робота Сил оборони, зокрема бійців, які знищують ворожі безпілотники над регіоном.
Що відбувається на Сумщині: актуальні новини
- Противник 7 березня атакував цивільні об'єкти на Сумщині. Внаслідок атаки пошкоджені медичні заклади, школа, водоканал. Відомо, що одна цивільна людина зазнала травм.
- Днем раніше ворог спрямував безпілотники, у лікарню Сум, де перебувало близько 400 пацієнтів. Постраждали семеро людей, серед них 10-річний хлопчик. Внаслідок удару пошкоджені квартири в 11 багатоквартирних будинках, а також дошкільний заклад та близько 20 автомобілів.
- На Сумщині окупанти вперше застосували бомбу дистанційного мінування, яка заборонена міжнародними конвенціями. Вона схожа на невеликий сріблястий м'ячик і може бути приманкою для дітей. Її радіус дії 500 – 600 метрів, тому два населені пункт, де були такі замінування, – перекрили.