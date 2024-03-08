Про це 24 Каналу розповів заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак, додавши, що в березні окупанти особливо активізувалися. Наприклад, ввечері 7 березня атакували цивільну інфраструктуру Сум.

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Куди саме цілиться ворог

Росіяни цинічно спрямовують свої "Шахеди" та ракети по мирних людях. Так 6 березня окупанти запустили на Сумщину 4 безпілотники. Один вдалося знешкодити, але три інших, на жаль, досягли цілі. Відомо, що БпЛА летів у лікарню. Там є постраждалі.

Вочевидь російські загарбники розуміють, що їм не вдалося залякати людей, тому вже наступного дня, 7 березня, вони вдарили по місту ракетою. Зараз встановлюється, якою саме,

– розповів Володимир Біцак.

Була пошкоджена школа, лікарня, у цих закладах є руйнування. Щодо лікарні, то там пролітав і "Шахед", і ракета. Також відомо про постраждалих, серед них дитина.

Росіяни, як завжди, б'ють по мирних жителях, по лікарнях, по агрофірмах – все це для того, щоб навести паніку на людей, створити агресію, мовляв, коли це вже закінчиться,

– додав Володимир Біцак.

Однак жителі Сумщини розуміють плани ворога, тому проявляють стійкість. Всі усвідомлюють, наскільки вагомою є робота Сил оборони, зокрема бійців, які знищують ворожі безпілотники над регіоном.

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