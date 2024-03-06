Один з безпілотників був збитий під час підльоту до міста, тоді як три інших ППО знищили вже в повітряному просторі над містом. Про це в етері телемарафону повідомив керівник Сумської ОВА Володимир Артюх.
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Що відомо про постраждалих
У офісі Генпрокурора розповіли, що внаслідок атаки ворога постраждало семеро осіб, в тому числі 10-річний хлопчик. Постраждалим надається медична допомога. У постраждалих різний ступінь отриманих трав, одна людина госпіталізована. На місці працюють правоохоронні органи та рятувальні служби.
Голова сумської ОВА Володимир Артюх додав, що один з "Шахедів" був націлений на лікарню, де перебувало близько 400 хворих.
Наслідки атаки "Шахедів" у Сумах / фото ОК "Північ"
Від атаки постраждали помешкання в 11 багатоквартирних будинках, будівля дошкільного навчального закладу та близько 20 автомобілів.
Слава Богу нашим силам ППО, які змінили курс і ці "Шахеди" влучили практично в мікрорайони і загиблих у нас немає. Але дуже багато постраждала інфраструктура,
– зуважив Артюх.
Наслідки нічної атаки "Шахедів": основне
- Окупанти в ніч на 6 березня випустили по Україні 42 дрони-камікадзе типу "Шахед". Сили оборони успішно знищили 38 дронів. У командуванні Повітряних сил ЗС України додали, що, крім "Шахедів", окупанти атакували Україну ще й 5 зенітними керованими ракетами С-300.
- Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що деякі "Шахеди" пролітали між житловими будинками в Одесі.
- Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі.
- Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури на Хмельниччині. Кілька населених пунктів знеструмлено. У Хмельницькій обласній військовій адміністрації поінформували, що сили ППО збили над регіоном 6 "Шахедів". На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих.