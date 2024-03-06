Росія завдала ударів "Шахедами" по мирних українських містах. Усе, що відомо про нічну атаку – читайте у тексті 24 Каналу.

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Одесу атакували в кілька хвиль

Тривога почала ширитись країною ввечері 5 березня. Росія запускала БпЛА на Схід та Південь України, однак згодом "почервоніла" уся територія нашої держави. По повітряних цілях працювали сили протиповітряної оборони.

Кореспонденти 24 Каналу повідомляли, що ввечері 5 березня в місті лунали сильні вибухи, їх досить багато. Росія била по місту ударними дронами з Чорного моря.

Крім цього, внаслідок ударів у місті зникло світло.

Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газогін, житлові будинки у приватному секторі. Обійшлося без постраждалих.

У Сумах три прильоти

Росіяни били по різних частинах міста Суми. Загалом там зафіксовано три влучання. У ОК "Північ" повідомили, що пошкоджено об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.

Відомо, що внаслідок атаки були постраждалі. Їм надали медичну допомогу. В Офісі Президента уточнили, що в результаті падіння уламків пошкоджено окремі помешкання громадян в 11 багатоквартирних будинках та дитячого садка, пошкоджено близько 20 приватних автомобілів. Також зруйновано котельню медичного закладу.

За медичною допомогою звернулося 7 осіб, з них одна — дитина. Госпіталізовано одну людину.

В ДСНС повідомили, що унаслідок нічної атаки сталося загоряння у трьох квартирах 5-поверхового будинку. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Наслідки удару по Сумах / Фото ОК "Північ"

Росія атакувала Хмельниччину

Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури на Хмельниччині. Кілька населених пунктів знеструмлено.

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації поінформували, що сили ППО збили над регіоном 6 "Шахедів", однак все одно ж пошкодження.

Обійшлось без загиблих та постраждалих.

"Шахеди" маневрували

Деякі безпілотники маневрували між багатоповерхівками в Одесі, розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що бойова робота сил ППО тривала понад чотири години.

Як наголосила Гуменюк, це була надзвичайно щільна та масована атака. Лише на Півдні виявили та знищили 20 дронів-камікадзе. Окупанти змінювали маршрути польоту. А деякі "Шахеди" пролітали між житловими будинками в Одесі.

Де працювали сили ППО

На території Київської області також збивали "Шахеди". Місцеві жителі могли чути вибухи. Також відомо, що сили ППО працювали на Черкащині.

Опівночі сили протиповітряної оборони збили безпілотник над Дніпропетровщиною. Ударні безпілотники було збито у межах Одеської, Херсонської, Хмельницької, Харківської, Вінницької та Сумської областей.

Скільки "Шахедів" збила ППО

Повітряні сили повідомили, що вночі проти 6 березня Росія запустила 42 дрони-камікадзе. "Шахедами" атакували із чотирьох напрямків – Чауда, Балаклава, Крим; Курська область, Приморсько-Ахтарськ, Росія.

Сили протиповітряної оборони знищили 38 дронів.