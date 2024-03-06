Противник продовжує порушувати міжнародні закони та правила ведення війни, використовуючи тактику терору, здійснюючи ракетні та авіаційні удари. Ці атаки націлені не лише на військові об'єкти, але й на численні цивільні об'єкти в нашій країні.

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Ворог не покидає спроб захопити Україну

Цієї ночі ворог завдав 4 ракетних і 106 авіаційних ударів, здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.