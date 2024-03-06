01:07, 6 березня

Представник Білого дому зауважив, що український президент ніколи не просив, щоб іноземні війська воювали за його країну. Кірбі наголосив, що це хочуть робити особисто він і його війська, але тоді Україні потрібні засоби, і ось тут США потрібно допомогти народу України.