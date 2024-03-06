Наша держава протистоїть Росії у повномасштабній війні уже 742 день. Про головні події цієї доби – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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У Сумах зафіксували три прильоти внаслідок атаки "Шахедами", є постраждалі
Внаслідок ворожої атаки дронами-камікадзе у Сумах зафіксували три прильоти. Міська військова адміністрація повідомила, що на місцях влучання працюють усі аварійно-рятувальні служби.
Росія вночі масовано атакувала Україну "Шахедами"
Окупанти запустили "Шахеди" по містах України. Вороги били з Чорного моря. Влада закликала людей перебувати в укриттях.
Зеленський просить зброю, а не війська США, – Білий дім
Представник Білого дому зауважив, що український президент ніколи не просив, щоб іноземні війська воювали за його країну. Кірбі наголосив, що це хочуть робити особисто він і його війська, але тоді Україні потрібні засоби, і ось тут США потрібно допомогти народу України.