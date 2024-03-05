Яка ситуація на полі бою, в дипломатії, які країни надають нам допомогу – читайте у тексті 24 Каналу.

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02:42, 5 березня

Посли ЄС не зустрілись з Лавровим

Посли ЄС проігнорували очільника МЗС Росії Сєргєя Лаврова. Він "тижня півтора тому" запрошував дипломатів на зустріч через те, що посольства ЄС у Москві нібито готували механізм підтримки несистемної опозиції перед президентськими виборами.

Однак посли Євросоюзу пропозицію відхилили через низький рівень довіри.

00:13, 5 березня

Росія атакувала "Шахедами"

Окупанти запустили "Шахеди" по Одесі. Вороги били з Чорного моря. Влада закликала людей перебувати в укриттях.

00:02, 5 березня

У Криму пролунали вибухи

В тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи. Окупанти перекрили Кримський міст, його не відкривають навіть вранці.

Очевидці почули орієнтовно 3 – 5 потужних "хлопків".

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк 1 березня заявила, що щодо подій в Криму неодмінно буде офіційне повідомлення.