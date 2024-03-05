02:42, 5 березня

Посли ЄС проігнорували очільника МЗС Росії Сєргєя Лаврова. Він "тижня півтора тому" запрошував дипломатів на зустріч через те, що посольства ЄС у Москві нібито готували механізм підтримки несистемної опозиції перед президентськими виборами.

Однак посли Євросоюзу пропозицію відхилили через низький рівень довіри.