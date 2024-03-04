Понеділок, 4 березня, це уже з сімсот сорокова доба від початку повномасштабної війни Росії проти України. Про найголовніше за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.

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04:19, 4 березня

Ядерні погрози

Нещодавно Кремль провів випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс".

За словами ветерана війни Євгена Дикого, росіяни бачать, як європейці почали останнім часом активно підтримувати Україну.

Тому й Москва намагається вселити страх у західну аудиторію, послабити підтримку Києва з боку партнерів.

01:43, 4 березня

Розслідувачі видання The Insider заявили, що спецслужби Росії допомогли сховатися Яну Марсалеку від європейських правоохоронців, перевтіливши його у священника.

Власне, Ян Марсалек – найбільш розшукуваний фінансовий злочинець в Європі, операційний директор платіжної компанії Wirecard.

Журналісти довели, що шахрай переховується або у Росії, або у Білорусі. Ба більше, у нього є давні зв'язки зі спецслужбами країни-агресорки. Звербувала Марсалек російська модель Наталья Злобіна.

00:03, 4 березня

Пекін на боці "миру"

Минулого тижня Китай відправив свого спецпредставника до Росії, України та країн ЄС для "врегулювання військового конфлікту".

Будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки,
– заявив Лі Хуей після зустрічі з представником МЗС Росії.

Він наголосив, що без діалогу вирішити конфлікт неможливо. Також зазначив, що Китай готовий взяти на себе роль посередника і сприяти мирним переговорам між Україною, Росією та іншими сторонами.