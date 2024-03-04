00:03, 4 березня

Минулого тижня Китай відправив свого спецпредставника до Росії, України та країн ЄС для "врегулювання військового конфлікту".

Будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки,

– заявив Лі Хуей після зустрічі з представником МЗС Росії.

Він наголосив, що без діалогу вирішити конфлікт неможливо. Також зазначив, що Китай готовий взяти на себе роль посередника і сприяти мирним переговорам між Україною, Росією та іншими сторонами.