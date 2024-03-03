Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 739 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:37, 3 березня

Росія готова ризикувати авіацієї, – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували втрати росіян у авіації за останній час та прийшли до висновку, що Росія готова ризикувати літаками заради просування на Авдіївському напрямку та поблизу Донецька.

За оцінками ISW, російські війська тимчасово встановили обмежену і локальну перевагу в повітрі в останні дні захоплення Авдіївки. Вони, ймовірно, намагаються відновити її.

06:35, 3 березня

У Дніпрі також вночі чули вибухи

Кореспонденти "Суспільного" приблизно о 2 годині ночі повідомили, що у Дніпрі пролунали вибухи. Місцеві пишуть, що вони пролунали до оголошення повітряної тривоги.

06:31, 3 березня

У Крму пролунали вибухи

Окупанти писали про низку гучних вибухів у Феодосії вночі проти 3 березня. Зокрема, у будинках дзвеніли вікна, а у машин спрацювала сигналізація.

Вибухи, ймовірно, чули в районі нафтобази. Повідомляється, що саме в бік нафтобази їхали швидкі та пожежні.

Тим часом Кримський міст закрили. Імовірно, Крим був під атакою БпЛА.