06:37, 3 березня

Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували втрати росіян у авіації за останній час та прийшли до висновку, що Росія готова ризикувати літаками заради просування на Авдіївському напрямку та поблизу Донецька.

За оцінками ISW, російські війська тимчасово встановили обмежену і локальну перевагу в повітрі в останні дні захоплення Авдіївки. Вони, ймовірно, намагаються відновити її.