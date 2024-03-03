06:37, 3 марта

Аналитики Института изучения войны проанализировали потери россиян в авиации за последнее время и пришли к выводу, что Россия готова рисковать самолетами ради продвижения на Авдеевском направлении и вблизи Донецка.

По оценкам ISW, российские войска временно установили ограниченное и локальное преимущество в воздухе в последние дни захвата Авдеевки. Они, вероятно, пытаются восстановить его.