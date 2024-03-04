Понедельник, 4 марта, это уже семьсот сороковые сутки с начала полномасштабной войны России против Украины. О самом главном за этот день читайте в материале 24 Канала.
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Ядерные угрозы
Недавно Кремль провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс".
По словам ветерана войны Евгения Дикого, россияне видят, как европейцы начали в последнее время активно поддерживать Украину.
Поэтому и Москва пытается вселить страх в западную аудиторию, ослабить поддержку Киева со стороны партнеров.
Расследователи издания The Insider заявили, что спецслужбы России помогли скрыться Яну Марсалеку от европейских правоохранителей, перевоплотив его в священника.
Собственно, Ян Марсалек – наиболее разыскиваемый финансовый преступник в Европе, операционный директор платежной компании Wirecard.
Журналисты доказали, что мошенник скрывается или в России, или в Беларуси. Более того, у него есть давние связи со спецслужбами страны-агрессора. Обрабатывала Марсалек российская модель Наталья Злобина.
Пекин на стороне "мира"
На прошлой неделе Китай отправил своего спецпредставителя в Россию, Украины и стран ЕС для "урегулирования военного конфликта".
Любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности,
– заявил Ли Хуэй после встречи с представителем МИД России.
Он отметил, что без диалога решить конфликт невозможно. Также сказал, что Китай готов взять на себя роль посредника и способствовать мирным переговорам между Украиной, Россией и другими сторонами.