00:03, 4 марта

На прошлой неделе Китай отправил своего спецпредставителя в Россию, Украины и стран ЕС для "урегулирования военного конфликта".

Любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности,

– заявил Ли Хуэй после встречи с представителем МИД России.

Он отметил, что без диалога решить конфликт невозможно. Также сказал, что Китай готов взять на себя роль посредника и способствовать мирным переговорам между Украиной, Россией и другими сторонами.