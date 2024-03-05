00:02, 5 марта

Во временно оккупированной Керчи прогремели взрывы. Оккупанты перекрыли Крымский мост, его не открывают даже утром.

Очевидцы услышали ориентировочно 3 – 5 мощных "хлопков".

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк 1 марта заявила, что по событиям в Крыму непременно будет официальное сообщение.