01:07, 6 марта

Представитель Белого дома отметил, что украинский президент никогда не просил, чтобы иностранные войска воевали за его страну. Кирби подчеркнул, что это хотят делать лично он и его войска, но тогда Украине нужны средства, и вот здесь США нужно помочь народу Украины.