Внаслідок ворожої атаки дронами-камікадзе у Сумах зафіксували три прильоти. Росіяни завдали ударів по різних частинах міста.

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У Сумах після атаки "Шахедами" є прильоти

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що на місцях влучання в Сумах наразі працюють усі аварійно-рятувальні служби.

Постраждалим надається необхідна медична допомога. Наслідки авіаційних ударів уточнюються,

– зазначили в ОВА.

Представники обласної військової адміністрації також закликали громадян бути уважними та обережними й під час сигналу повітряної тривоги завжди спускатися в укриття.

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Росіяни масовано обстріляли Україну "Шахедами"