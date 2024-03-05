Тривоги лунали у східних та південних областях нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де лунає сигнал повітряної тривоги прямувати в укриття, адже це допоможе вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.

До теми Ворог маневрує, – Гуменюк сказала, звідки росіяни запускають "Шахеди"

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

23:00, 5 березня Наразі тривога лунає у таких областях України: Одеська;

Миколаївська;

Херсонська;

Запорізька;

Дніпропетровська;

Полтавська;

Харківська;

Донецька;

Луганська;

АР Крим. Повітряна тривога 5 березня / Скриншот 24 Каналу

22:56, 5 березня Повітряні сили попередили, що ударні БпЛА, імовірно, "Шахед" ідуть з Чорного моря в напрямку Одещини.

22:53, 5 березня Група ударних БпЛА рухаються територією Херсонської області, у напрямку Миколаївщини.

22:49, 5 березня Повітряні сили: Ворожі БпЛА на Миколаївщині, рухаються на Одещину. БпЛА на Полтавщині та Дніпропетровщині рухаються у північному напрямку.

22:45, 5 березня Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи в Одеській області.

22:35, 5 березня Повітряні сили: Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА з Чорного моря!

22:28, 5 березня У Миколаївській та Херсонській областях – загроза застосування ударних БпЛА з півдня!

22:26, 5 березня Повітряні сили: Полтавщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Харківщини.

22:24, 5 березня Повітряні сили зазначили, що наразі групи "Шахедів" спостерігаються у Дніпропетровській області, рухаються в північному напрямку.

22:05, 5 березня Повітряні сили: Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА!