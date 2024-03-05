Тривоги лунали у східних та південних областях нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де лунає сигнал повітряної тривоги прямувати в укриття, адже це допоможе вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.
До теми Ворог маневрує, – Гуменюк сказала, звідки росіяни запускають "Шахеди"
Що відомо про повітряну тривогу
Наразі тривога лунає у таких областях України:
- Одеська;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Запорізька;
- Дніпропетровська;
- Полтавська;
- Харківська;
- Донецька;
- Луганська;
- АР Крим.
Повітряна тривога 5 березня / Скриншот 24 Каналу
Повітряні сили попередили, що ударні БпЛА, імовірно, "Шахед" ідуть з Чорного моря в напрямку Одещини.
Група ударних БпЛА рухаються територією Херсонської області, у напрямку Миколаївщини.
Повітряні сили: Ворожі БпЛА на Миколаївщині, рухаються на Одещину. БпЛА на Полтавщині та Дніпропетровщині рухаються у північному напрямку.
Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи в Одеській області.
Повітряні сили: Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА з Чорного моря!
У Миколаївській та Херсонській областях – загроза застосування ударних БпЛА з півдня!
Повітряні сили: Полтавщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Харківщини.
Повітряні сили зазначили, що наразі групи "Шахедів" спостерігаються у Дніпропетровській області, рухаються в північному напрямку.
Повітряні сили: Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА!
Повітряні сили попередили Харківську область про загрозу застосування ударних БпЛА!