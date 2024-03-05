Тревоги раздавались в восточных и южных областях нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где раздается сигнал воздушной тревоги направляться в укрытие, ведь это поможет уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

23:00, 5 марта Воздушная тревога 5 марта Сейчас тревога звучит в таких областях Украины:

Одесская;

Николаевская;

Херсонская;

Запорожская;

Днепропетровская;

Полтавская;

Харьковская;

Донецкая;

Луганская;

АР Крым. Воздушная тревога 5 марта / Скриншот 24 Канала

22:56, 5 марта Воздушные силы предупредили, что ударные БПЛА, предположительно, "Шахед" идут из Черного моря в направлении Одесской области.

22:53, 5 марта Группа ударных БПЛА движутся по территории Херсонской области, в направлении Николаевской области.

22:49, 5 марта Воздушные силы: Вражеские БПЛА в Николаевской области, движутся в Одесскую область. БПЛА в Полтавской и Днепропетровской областях движутся в северном направлении.

22:45, 5 марта Местные телеграм-каналы сообщают о взрывах в Одесской области.

22:35, 5 марта Воздушные силы: Одесская область – угроза применения ударных БПЛА с Черного моря!

22:28, 5 марта В Николаевской и Херсонской областях – угроза применения ударных БПЛА с юга!

22:26, 5 марта Воздушные силы: Полтавская область движение ударных БПЛА в вашем направлении с Харьковской.

22:24, 5 марта Воздушные силы отметили, что сейчас группы "Шахедов" наблюдаются в Днепропетровской области, движутся в северном направлении.

22:05, 5 марта Воздушные силы: Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения ударных БПЛА!