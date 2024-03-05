Тревоги раздавались в восточных и южных областях нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где раздается сигнал воздушной тревоги направляться в укрытие, ведь это поможет уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге
Воздушная тревога 5 марта
- Сейчас тревога звучит в таких областях Украины:
- Одесская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Запорожская;
- Днепропетровская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Донецкая;
- Луганская;
- АР Крым.
Воздушная тревога 5 марта / Скриншот 24 Канала
Воздушные силы предупредили, что ударные БПЛА, предположительно, "Шахед" идут из Черного моря в направлении Одесской области.
Группа ударных БПЛА движутся по территории Херсонской области, в направлении Николаевской области.
Воздушные силы: Вражеские БПЛА в Николаевской области, движутся в Одесскую область. БПЛА в Полтавской и Днепропетровской областях движутся в северном направлении.
Местные телеграм-каналы сообщают о взрывах в Одесской области.
Воздушные силы: Одесская область – угроза применения ударных БПЛА с Черного моря!
В Николаевской и Херсонской областях – угроза применения ударных БПЛА с юга!
Воздушные силы: Полтавская область движение ударных БПЛА в вашем направлении с Харьковской.
Воздушные силы отметили, что сейчас группы "Шахедов" наблюдаются в Днепропетровской области, движутся в северном направлении.
Воздушные силы: Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения ударных БПЛА!
Воздушные силы предупредили Харьковскую область об угрозе применения ударных БПЛА!