Корреспонденты 24 Канала сообщают, что в городе раздаются сильные взрывы, их достаточно много. Пожалуйста, пройдите в укрытия! Мы следим за событиями и будем оперативно информировать о атаке по Украине вечером 5 марта.

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Что известно о взрывах в Одессе

Их прозвучало по меньшей мере три.

Издание "Думская" сообщило, что у некоторых горожан выключили свет, корреспонденты 24 канала подтверждают это.