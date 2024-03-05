Важной составляющей уничтожения российских “Сушек” также стало сбитие самолета А-50. Фактически российская авиация потеряла "глаза". О том, чем удалось сбить самолеты, 24 Каналу рассказал Олег Катков – главный редактор Defence Express.

Советуем посмотреть "Ножом по сердцу" российской авиации: что известно о самолете А-50, уничтоженном над Азовским морем

Благодаря чему произошел "самолетопад"

За февраль Воздушные силы ВСУ фактически установили рекорд по сбиванию российских самолетов – 13 вражеских бортов обречены на "вечный полет". В этом украинским военным помогли непосредственно средства уничтожения авиации.

Дело в том, что в конце 2023 года Германия официально передала еще один комплекс Patriot. Президент Украины в начале 2024 года сообщил, что в Украину прибыли еще две системы ПВО, которые "могут сбивать все".

В этой формулировке "может сбивать все" остается два варианта из того, что Украина уже получала: это Patriot и SAMP/T. Передача SAMP/T под большим вопросом, потому что один ЗРК с очень большими проблемами на двоих собирали Франция и Италия. Поэтому остается только Patriot,

– предположил Олег Катков.

Очевидно за последнее время Украина получила новые комплексы Patriot, которые могут сбивать аэродинамические цели на дальности 150 – 160 километров.

"Из-за очень рискованных операций, путем размещения элементов Patriot в засаде, если это конечно он, можно уничтожать носители БК. Потому что дальность сброса управляемых авиабомб – 50 – 70 километров. Поэтому в теории размещенный Patriot в прифронтовой зоне позволяет доставать до самолетов", – отметил Катков.

Другим очень важным фактором, который повлиял на дальнейшее поражение российских истребителей, стало сбитие самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления россиян А-50. Он не только обнаруживает украинские самолеты, но и вообще руководит российской авиацией.

Характеристики российского самолета А-50 / Инфографика 24 Канала

То есть А-50 может обнаруживать работу РЭБ, фиксировать пуски зенитных ракет. Таким образом виг может предупреждать самолеты, которые попадают под поражение, о том, что им необходимо сделать зенитный манёвр. Уже больше недели в украинском воздушном пространстве не фиксируют присутствие А-50, то есть он не выполняет своих функций. Поэтому российскую авиацию сбивать стало несколько легче.

Уничтожение российской авиации: последние новости