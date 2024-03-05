Важливою складовою знищення російських "Сушок" також стало збиття літака А-50. Фактично російська авіація втратила "очі". Про те, чим вдалося збити літаки, 24 Каналу розповів Олег Катков – головний редактор Defence Express.

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Завдяки чому відбувся "літакопад"

За лютий Повітряні сили ЗСУ фактично встановили рекорд по збиттю російських літаків – 13 ворожих бортів приречені на "вєчний польот". У цьому українським військовим допомогли безпосередньо засоби знищення авіації.

Річ у тім, що наприкінці 2023 року Німеччина офіційно передала ще один комплекс Patriot. Президент України на початку 2024 року повідомив, що до України прибули ще дві системи ППО, які "можуть збивати все".

У цьому формулюванні "може збивати все" залишається два варіанти з того, що Україна вже отримувала: це Patriot та SAMP/T. Передача SAMP/T під великим питанням, тому що один ЗРК з дуже великими проблемами на двох збирали Франція та Італія. Тож залишається лише Patriot,

– припустив Олег Катков.

Вочевидь за останній час Україна отримала нові комплекси Patriot, які можуть збивати аеродинамічні цілі на дальності 150 – 160 кілометрів.

"Через дуже ризиковані операції, шляхом розміщення елементів Patriot у засідці, якщо це звісно він, можна знищувати носії БК. Тому що дальність скидання керованих авіабомб – 50 – 70 кілометрів. Тож в теорії розміщений Patriot у прифронтовій зоні дозволяє діставати до літаків", – зазначив Катков.

Іншим дуже важливим фактором, який повпливав на подальше ураження російських винищувачів, стало збиття літака далекого радіолокаційного виявлення та управління росіян А-50. Він не лише виявляє українські літаки, але й загалом керує російською авіацією.

Характеристики російського літака А-50 / Інфографіка 24 Каналу

Тобто А-50 може виявляти роботу РЕБ, фіксувати пуски зенітних ракет. У такий спосіб віг може попереджати літаки, які потрапляють під ураження, про те, що їм необхідно зробити зенітний маневр. Вже понад тиждень в українському повітряному просторі не фіксують присутність А-50, тобто він не виконує своїх функцій. Через те російську авіацію збивати стало дещо легше.

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