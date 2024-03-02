Нещодавно українські воїни знищили черговий Су-34 Росії, що змушує агресора переглядати свої плани використання авіації. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на слова Іллі Євлаша, начальника пресслужби ОСУВ "Хортиця", в ефірі національного телемарафону.

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Ворог не здається, але змінює методи

Євлаш зазначив, що, попри втрати, російська армія продовжує використовувати свою авіацію. Однак може дещо коригувати тактику та кількість авіаударів.

"Можливо, вони перейдуть на застарілі моделі літаків, як-от Су-25, чи залучать армійську авіацію. Наше завдання – ускладнити їм використання авіації настільки, щоб вони відчували максимальний дискомфорт", – наголосив він.

Ворог не припиняє авіаційні атаки, але ми змушуємо їх переосмислювати свої дії та шукати нові підходи,

– додав Євлаш.

За словами речника, українські захисники постійно вдосконалюють методи протидії ворожій авіації, що є ключовим аспектом стримування агресора та зниження ефективності його авіаударів.

Зверніть увагу! Командувач Повітряних сил Микола Олещук 2 березня повідомив, що від 19:00 не спостерігає ворожих літаків у повітряному просторі на Сході України. Вочевидь, окупанти бояться українських захисників неба.

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